Gleich dreimal haben die Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung Letzte Generation in den vergangenen zwei Tagen Straßen in Hannovers Innenstadt blockiert. Dabei schlug ihnen nicht nur Wut entgegen – einige Autofahrer und Passanten griffen die Protestierenden auch tätlich an.

Alina Stillahn, Manuel Behrens und WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket