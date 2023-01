﻿Kliniken in Hannover behandeln zahlreiche Böllerverletzungen

Gefährliches Vergnügen: Zahlreiche Menschen mussten in der Silvesternacht in Hannovers Krankenhäusern mit Böllerverletzungen versorgt werden.

Hannover. Für Hannovers Kliniken war es kein ruhiger Jahreswechsel: In der Silvesternacht mussten in den Notaufnahmen zahlreiche Böllerverletzungen behandelt werden. Allein in der Medizinischen Hochschule (MHH) wurden rund 20 schwer verletzte Personen versorgt. Das Kinderkrankenhaus Auf der Bult nahm neun junge Patientinnen und Patienten stationär auf, weitere wurden ambulant versorgt.

Die neun Patienten im Kinderkrankenhaus waren zwischen zwölf und 17 Jahre alt und hatten zum Teil schwere Verbrennungen und Verletzungen durch Böller erlitten. Die Klinikleitung reagierte geschockt. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals so viele Böllerverletzungen stationär behandeln mussten“, sagte die stellvertretende Chefärztin, Mechthild Sinnig, am Montag.

Auch Peter Vogt, Direktor der Klinik für Plastische, Ästhetische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie an der MHH, sieht eine Steigerung verglichen zu dem, was man vor Corona zu tun gehabt habe. „Es ist mehr gewesen.“ So seien in der Handchirurgie an diesem Jahreswechsel 13 Fälle von Explosionsverletzungen und Verbrennungen behandelt worden. Die Gesichtschirurgie der MHH habe zudem eine schwere Verletzung versorgen müssen, die durch eine Rakete verursacht worden war. Die Augenklinik hat zudem nach Angaben eines MHH-Sprechers sieben Fälle aufgenommen, in früheren Silvesternächten seien es eher etwa zwei gewesen.

Das Klinikum Region Hannover (KRH), zu dem unter anderem Friederikenstift, Siloah und die Krankenhäuser in Großburgwedel und Laatzen gehören, verzeichnete dagegen ein „ganz normales Silvester“, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte.

Björn-Oliver Bönsch, Sprecher der Kinderklinik Auf der Bult, unterstützt die Forderungen nach einem Böllerverbot. „Jede Verletzung durch Böller ist eine zu viel, denn die Krankenhäuser haben schon genug mit den aktuellen Infektionswellen zu tun“, sagt er.