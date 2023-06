﻿Demo gegen russische Aggression: Knapp 200 Menschen protestieren am Hauptbahnhof

Hannover. Vor Beginn der Demonstration entrollen sie riesige Ukraine-Flaggen, auf den Schildern, die einige Demonstrierende in die Höhe halten, steht „Russland tötet die Welt“ und oder „Stop Ecocide“, sie halten Bilder in die Höhe von überfluteten Orten: Mehrere Hundert Menschen haben vor dem Hauptbahnhof Hannover unter dem Motto „Stand with Ukraine“ demonstriert. Hintergrund ist die Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der vergangenen Woche mit katastrophalen Folgen für Menschen und Umwelt. Die Protestierenden in Hannover appellierten dabei auch an Politik und Öffentlichkeit, zu handeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Solidarität zeigte auch die hannoversche Politik. So waren Vertretende von Grünen, SPD und CDU gekommen. „Wir rufen um die Unterstützung der internationalen Organisationen, der Hilfsorganisationen, um die militärische Unterstützung der Streitkräfte“, rief Mitorganisatorin Lesia Brezitska. Die Demonstration angemeldet hatte der Ukrainische Verein in Niedersachsen. Sie sei dankbar für Hilfe, die den Ukrainerinnen und Ukrainer aus Hannover und Niedersachsen entgegengebracht wurde, sagte Oksana Janzen – und fügte mit Blick auf die Katastrophe hinzu: „Bitte helfen Sie uns!“

Knapp 200 Teilnehmende demonstrierten bis in den späten Nachmittag hinein: Sie fordern Unterstützung für die Ukraine. © Quelle: Alina Stillahn

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Staudamm wird durch Explosion zerstört

Gleich zu Beginn ihrer Rede auf deutsch und ukrainisch hatte Janzen deutlich gemacht: „Wir Ukrainer wissen genau, wer das war.“ Am Dienstag, 6. Juni, kam es an dem seit vergangenem Jahr von Russland besetzten Staudamm zu einer Explosion. Die Ukraine und der Westen werfen die Zerstörung des Damms Russland vor. Davon gehen auch US-Experten aus. Moskau bestreitet dies.

Lesen Sie auch

Im südukrainischen Gebiet Cherson stehen große Landstriche unter Wasser – sowohl auf der von Kiew kontrollierten nördlichen Flussseite als auch am russisch besetzten südlichen Dnipro-Ufer. Schon jetzt warnt die UN: Die Zerstörung wird verheerende Folgen haben. Der Kachowka-Damm und der Stausee waren für die Frischwasser- und Bewässerungsversorgung der Südukraine von entscheidender Bedeutung.

Mit Material von dpa

HAZ