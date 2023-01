Nach zwei Jahren Corona-Pause hat die Stadt Hannover am Montag mit ihren Bürgern das neue Jahr begrüßt. Zur Veranstaltung im Neuen Rathaus kamen knapp 2000 Hannoveraner und Hannoveranerinnen. Die Veranstaltung stand im Zeichen der zurückliegenden Krisen.

Hannover. Ernste Worte, hochklassige Musik und ein angemessener Rahmen: Nach zwei Jahren Corona-Pause hat die Stadt Hannover am Montagabend im Neuen Rathaus ihren Neujahrsempfang abgehalten. Knapp 2000 Hannoveraner und Hannoveranerinnen waren Angaben der Stadt zufolge ins Rathaus gekommen, viele hatten zur Eröffnung um 17 Uhr am Eingang Schlange gestanden. Der Empfang stand deutlich im Zeichen der internationalen Krisen der jüngeren Vergangenheit. Nach der Eröffnungsansprache durch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), in der er eindringlich für ein solidarisches Gemeinwesen plädierte, sang John Winston Berto mit Keyboardbegleitung das Friedenslied „Imagine“ von John Lennon – ein echter Gänsehautmoment für viele in der stillen Halle des Rathauses.