﻿Köbelinger Markt als Funsportplatz? FDP und Linke kritisieren Pläne

Hannover. Ein Ort zum Boule spielen, fürs Fitnesstraining und für Tischtennisspiele – das soll der Köbelinger Markt hinter der Markthalle künftig werden. Bisher befinden sich unter den Platanen noch rund die 100 Parkplätze, aber auf Initiative der Grünen will die grün-rote Ratskoalition ein Beteiligungsverfahren zur Umgestaltung des Platzes in Gang setzen. Das stößt bei FDP und Linken im Rat auf massive Kritik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

FDP: Umweltaktionismus zulasten des Einzelhandels

Die City-Händler seien nach den Corona-Jahren und angesichts von Inflation und Energiekrise ohnehin gebeutelt, sagt FDP-Wirtschaftspolitiker Patrick Döring. Nun Parkraum zu entfernen und die Erreichbarkeit der City zu erschweren, sei ein fatales Signal. „Zum derzeitigen Zeitpunkt ist es völlig überzogener Umweltaktionismus der Grünen zulasten des stationären Einzelhandels in der City“, meint Döring. Im Übrigen werde das ehemalige Ordnungsamt an der Leinstraße weiterhin als behördliche Anlaufstelle für Geflüchtete benötigt, man sei folglich weit davon entfernt, das gesamte Gelände umzugestalten.

Wohnungsneubau in weiter Ferne

Tatsächlich will die Stadt perspektivisch das alte Ordnungsamt am Rande des Köbelinger Marktes abreißen und durch Wohnungsbau ersetzen. Der Köbelinger Markt solle für Autos gesperrt werden und mehr Aufenthaltsqualität bekommen, so heißt es in den vom Rat beschlossenen City-Plänen. Doch bleiben jetzt erst einmal Dependancen von Ausländerbehörde und Sozialamt im alten Ordnungsamt, um weitere Geflüchtete zu betreuen, die in den kommenden Monaten in Hannover erwartet werden. Dem Vernehmen nach überlegt man im Rathaus, möglicherweise sogar Flüchtlinge in das marode Gebäude einzuquartieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die Linke ist unzufrieden mit den grün-roten Plänen. Die Bäume auf dem Platz müssten in jedem Fall erhalten bleiben und dürften keinen Freizeitsportanlagen weichen. „Es empfiehlt sich eine teilweise Bebauung, um weiteren bezahlbaren und dringend benötigten Wohnraum zu schaffen“, sagt Linken-Fraktionschef Dirk Machentanz.