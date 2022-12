﻿Bewohner in Misburg haben genug von Abenteuern mit dem Aufzug

Seit Jahren macht der Aufzug in einem achtgeschossigen Haus in Hannover-Misburg Probleme. Der Vermieter versprich nun eine nachhaltige Lösung – und damit lediglich eine Selbstverständlichkeit, meint Bernd Haase.

Hannover. Dass ein Aufzug in einem achtgeschossigen Wohnhaus wie demjenigen an Meyers Garten in Hannover-Misburg binnen zwei Jahren mehr als fünf Monate nicht funktioniert, ist in sich schon misslich. Was die Sache wirklich unangenehm macht: Die Mieter wussten nie so genau, wann der Fahrstuhl ausfällt. Fahrten mit ihm waren deshalb ein Abenteuer, auf das sie gut und gern verzichtet hätten – und sind es aktuell leider noch. Das Treppenhaus ist für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, mit Kinderwagen oder schwerem Gepäck keine wirkliche Alternative.

Wer die Schuld an dem Dilemma trägt, lässt sich kaum erhellen. Immerhin hat das Wohnungsunternehmen Vonovia als Vermieter den Aufzug zwischenzeitlich komplett ausgetauscht und damit dann doch Problembewusstsein gezeigt. Warum der neue Fahrstuhl nicht immer das tut, was er soll, könnte an Montagefehlern liegen – aber der TÜV hat ja laut Vonovia die Anlage abgenommen.

Man suche nun nach einer nachhaltigen technischen Lösung, erklärt das Wohnungsunternehmen. Das nun wiederum ist eine Selbstverständlichkeit. Man stelle sich vor, Vonovia hätte angekündigt, man werde nun erst einmal improvisieren und sehen, was passiert. Die Mieter werden hoffen, dass die Lösung nicht nur nachhaltig ist, sondern auch schnell kommt. Von Abenteuern im Aufzug haben sie genug.