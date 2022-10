﻿Diskussion um den Südschnellweg: Fertigmachen zum Abrüsten

Im Streit um den Südschnellweg haben beide Seiten gute Argumente. Nur: Die Diskussion kann nicht mehr ewig dauern. Irgendwann müssen demokratisch getroffene Entscheidungen umgesetzt werden – vielleicht mit einem Kompromiss, meint Felix Harbart.

Hannover. Wie nennt man das eigentlich, wenn etwas lange erwartet wird und dann doch irgendwie überraschend passiert? So etwas wie die Baumbesetzung in der südhannoverschen Leinemasch zum Beispiel, mit der Aktivistinnen und Aktivisten seit dieser Woche gegen den geplanten Ausbau des dortigen Südschnellwegs protestieren. Seit Wochen ahnte man, dass es irgendwann so weit sein würde. Auch die Politik entdeckte das Thema für sich neu, wozu die aufziehende Landtagswahl ihr Übriges tat. Und nun sitzen eben endlich Menschen oben. Dafür haben sie gute Gründe. Auch Regionspräsident Steffen Krach (SPD) hat einen Punkt, wenn er anmahnt, über das Ausbauprojekt noch einmal nachzudenken.

Das Schwierige ist nur: Auch die, die in den vergangenen Wochen darauf beharrt haben, dass der Ausbau wie geplant stattfinden solle – Ministerpräsident Stephan Weil von der SPD und FDP-Bundesverkehrsminister Volker Wissing zum Beispiel – können ihren Standpunkt gut begründen. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) tat in dieser Woche gut daran, alle Seiten zur Besonnenheit und verbalen Abrüstung aufzurufen.