Fördert Hannover ab 2025 die Balkonkraftwerke?

Auspacken, anschließen, Strom erzeugen: Die Steckersolargeräte für Balkone und Terrasse werden immer beliebter, auch in Hannover. Pirat Adam Wolf möchte ein kommunales Förderprogramm auflegen. Das will die SPD auch – aber erst ab 2025.

Hannover. Auspacken, anschließen, Strom erzeugen, und das vom heimischen Balkon aus: Sogenannte Steckersolargeräte, Balkonkraftwerke oder Mini-PVs erzeugen mit wenig Aufwand Strom, die die Nutzer direkt für den Haushalt verwenden können, um so die eigene Stromrechnung zu senken. In naher Zukunft könnte die Stadt Hannover die Anschaffung dieser Mini-Solaranlagen finanziell unterstützen. Bei den Beratungen zum nächsten Doppel-Haushalt für die Jahre 2025/26, die im Herbst 2024 starten, will die SPD diese Balkonkraftwerke dann zum Thema machen.

Die Steckersolargeräte mit einem kommunalen Programm zu fördern, geht auf eine Idee des Piraten Bruno Adam Wolf zurück, die in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses beraten wurde. Fraktionsübergreifend hatte der Vorstoß Zustimmung gefunden, da es sich aber um einen Antrag mit beträchtlicher finanzieller Auswirkung auf den städtischen Haushalt handelt, wurde er zur Wiedervorlage in die Fraktion gezogen – ein politischer Kniff, um politische Vorstöße nicht aus dem Verfahren zu nehmen. Die Förderung von Balkonkraftwerken in Hannover liegt somit nur auf Eis, sie wird spätestens im Herbst 2024 neu beraten.

Pirat Wolf: Förderung von bis zu 800 Euro pro Haushalt

Fotovoltaikanlagen auf Hausdächern sind längst keine Seltenheit mehr. Sie machen ihre Eigentümer ein Stück weit unabhängig von hohen Energiepreisen. Mietern und Wohnungsbesitzern in Hannover will Einzelvertreter Adam Wolf die Eigenproduktion von Solarstrom nun auch erleichtern, indem die Balkonkraftwerke oder Steckersolargeräte gefördert werden. „Die Stadt Hannover soll den Einsatz mit bis zu 800 Euro pro Haushalt unterstützen“, sagt Wolf.

Eine Balkon-Fotovoltaikanlage für einen kleinen Haushalt bestehe aus zwei bis vier bis zu 400 Watt-Modulen, sie seien mit den Umformern, Kabeln und Steckern „teils weit unter tausend Euro zu bekommen“, so der Pirat. „Ein normaler Haushalt kann damit bei einem sparsamen Umgang und einigen Sonnenstunden am Tag fast seinen ganzen Energiebedarf decken.“ Diese Module könnten an Außenfassaden, Balkonen und auch an Dachflächen angebracht werden und seien auch ohne Fachleute leicht anzustecken.

Göttingen förderte die Anlagen mit insgesamt 94.000 Euro

Den politischen Vorstoß von Adam Wolf unterstützt die SPD. „Die Idee ist gut. Da sie aber haushaltsrelevant ist, können wir erst bei den Beratungen zum nächsten Haushalt darüber sprechen“, sagt der umweltpolitische Sprecher Bala Ramana. Zudem hat die SPD im Umweltausschuss die Stadt um Prüfung gebeten, wie die Förderprogramme in Braunschweig und Göttingen aufgebaut sind, denn dort gibt es die kommunale Initiative bereits.

Die Stadt Göttingen hatte im November 2021 ein solches Programm aufgelegt, seither hat es 64 Anträge für PV-Anlagen und Steckersolargeräte für eine maximale Größe von 600 Volt Ampere (VA) und einer Förderhöhe von 360 Euro gegeben – ein Fördervolumen von etwa 94.000 Euro. In Braunschweig hatte die Stadt im März 2022 ein Förderprogramm verabschiedet, das unter anderem die Anschaffung von Steckersolargeräten mit bis zu 400 Euro für ein Gerät mit einer Leistung bis 600 VA fördert. Mehr als 220 Anträge waren nach wenigen Tagen bei der Stadt eingegangen.

Nachfrage in Hannover steigt bei Enercity jährlich

Auch in Hannover scheint die Nachfrage da zu sein: Im Jahr 2020 verzeichnete Enercity für sein Netz nur einige wenige Steckersolargeräte, Ende 2021 waren es 22, Mitte 2022 schon etwa 204 – nahezu eine Verzehnfachung binnen knapp acht Monaten. Nach Angaben der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen gibt es aktuell weder vom Bund noch vom Land Förderprogramme.