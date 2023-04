﻿Foodsharing im Rathaus? Finden die Grünen gar nicht gut

Seit Jahren deutschlandweit etabliert: Sogenannte Foodsaver des Vereins foodsharing e.V. holen die Waren ab und bringen sie in einen Fairteiler (Schrank) in der Stadt oder Kühlschränke, wo Interessierte sie zum Verzehr wieder abholen. So eine Einrichtung soll auch nach Bemerode kommen.

Bemerode. Foodsharing gegen Lebensmittelverschwendung: Auf Initiative der CDU-Bezirksratsfraktion sollen im Stadtbezirk Kirchrode-Bemerode-Wülferode Kühlschränke und Regale mit Lebensmitteln aufgestellt werden – darin hinterlegen Bürger aus dem Stadtbezirk kostenfrei verwertbare Lebensmittel, entnehmen und/oder tauschen sie. Kühlschrank und Regal sollen im Stadtteilzentrum Krokus und im Ratshaus Bemerode stehen, so die Idee. Die CDU geht von Gesamtkosten in Höhe von 1200 Euro aus, die der Bezirksrat trägt. Der Stadtbezirksrat fand die Idee mehrheitlich gut, die Grünen hatten jedoch reichlich Beratungsbedarf und zogen die Vorlage in die Fraktion. Sie kommt nun in eine der nächsten Sitzungen des Beziksrates wieder auf die Tagesordnung.

Die Idee bei Foodsharing ist simpel: Fährt jemand in den Urlaub und stellt fest, dass er zu Hause noch Milch hat, stellt er sie in den öffentlichen Kühlschrank. Fehlt jemandem zum Backen ein Ei, schaut er fix in dem öffentlichen Kühlschrank nach, sollte der Nachbar nicht aushelfen können. Denn anders als bei der Tafel muss niemand seine Bedürftigkeit nachweisen – am Foodsharing können alle teilnehmen. „Es geht dabei auch um die Schonung von Ressourcen und hier insbesondere um den nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln. Angesichts zunehmender Lebensmittelverschwendung und insgesamt steigender Verbraucherpreise gilt es, das Ernährungssystem nachhaltiger zu gestalten“, so CDU-Fraktionschefin Petra Stittgen.

Grüne: „Wer garantiert, dass da nicht Ratten kommen?“

Diese Nachhaltigkeit betreffe alle, unabhängig von Alter oder Einkommen. „Es handelt sich um ein Angebot mit dem Ziel, Lebensmittel zu retten und zu teilen“, so die CDU. Das Projekt begleiten – ähnlich wie bei den öffentlichen Bücherschränken – eine oder mehrere Personen ehrenamtlich. Die CDU geht davon aus, dass es an Interessenten nicht mangelt: „Für die Mitarbeit bei der Tafel gibt es eine Warteliste von 15 Personen, die können wir dort engagieren“, so Hannes Hellmann. Viele Bürger würden aus Scham die Tafeln oftmals gar nicht aufsuchen, deshalb sei Foodsharing eine gute Idee, die man ausprobieren sollte, sagte Daniela Barke (SPD).

Die Grünen im Stadtbezirksrat überzeugte dies alles nicht. „Wer kontrolliert, wenn verderbliche Lebensmittel neben den Kühlschrank gelegt werden, weil dieser voll ist?“, fragte Regine Kramarek. Auch sei Vandalismus nicht auszuschließen. „Und wer garantiert, dass da nicht die Ratten kommen?“