﻿Das Geheimnis des Baumkuchens: Konditorei Kreipe feiert 150. Geburtstag

Hannover. Seine erste Erinnerung an die Backstube? Jan Fleißig (55), der zusammen mit seiner Frau Katharina (47) in fünfter Generation die Konditorei Kreipe führt, muss nicht lange überlegen. „Mein Bruder und ich haben in der Backstube Fangen und verstecken gespielt. Und als kleines Kind habe ich geholfen, Pralinen in Stanniolpapier zu wickeln.“ Ein Betrieb mit langer Geschichte: Konditorei Kreipe feiert 150. Geburtstag – mit Klassikern wie Windbeutel, Eclairs und Nusstörtchen, die in den vergangenen Jahrzehnten ein wenig in Vergessenheit geraten waren.

Im Jahr 1873 übernahm Friedrich Kreipe die Konditorei Oesterle an der Bahnhofstraße, die nächste Generation weitete die Räume aus, modernisierte, erarbeitete sich den Ruf als „Hoflieferant“ für die kaiserliche Küche und Fürstenhäuser. Legendär bis heute ist der Baumkuchen.

So entsteht ein Baumkuchen

Die Herstellung von Baumkuchen sei „pures Handwerk“, sagt Jan Fleißig. Zutaten wie Butter und Eier wären je nach Jahreszeit unterschiedlich, da man die jeweilige Ernährung der Tiere am Produkt merke. „Dazu kommen Faktoren wie Luftfeuchtigkeit und die Temperatur in der Backstube. Das sind Nuancen – aber auf die kommt es an, wenn man die Masse aufschlägt.“ Die wird dann Schöpfkelle für Schöpfkelle auf eine Walze gegeben, die sich über offenem Feuer dreht – so entstehen die Jahresringe. Kreipe-Baumkuchen sind beliebt: „Wir verschicken gerade vor Weihnachten viele Pakete, auch ins Ausland. Ein Vier-Kilo-Baumkuchen geht sogar immer bis nach Kanada.“

Klassiker neu interpretiert: Bis 24. September verkauft die Konditorei Kreipe auch Eclairs, Havanna-Rolle, Windbeutel, Nusstörtchen und zwei Torten von früheren Speisekarten. © Quelle: Christian Behrens

Jan Fleißig, der den Betrieb von seiner Mutter Marlies (einer geborenen Kreipe) übernommen hat, steht regelmäßig selbst in der Backstube. „Wenn ich gebraucht werde, vor allem aber ab Oktober, wenn wir jeden Tag Baumkuchen machen.“ War sein Weg in den Familienbetrieb klar? Fleißig winkt ab. „Ich wollte früher Tennisprofi werden“, sein Leben habe sich auf dem Platz abgespielt. Als klar gewesen sei, dass das Talent für die ganz große Karriere nicht reiche, habe er sich nach dem Abi („mit Müh und Not bestanden“) doch der Backkunst zugewendet.

„Pures Handwerk“: Jan Fleißig bei der Herstellung von Baumkuchen. © Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Bei Mövenpick fragte er nach einem Praktikum, „Dietmar Althof wurde mein Mentor, er bezeichnet sich selbst als mein ,Uraltonkel’“, erzählt Fleißig mit einem Schmunzeln. Der heute 55-Jährige lernte den Konditorenberuf, arbeitete ein Jahr im renommierten Café Franck in Köln, sattelte noch die Hotelfachschule in der Schweiz drauf. Und kehrte 1994 nach Hannover zurück. Drei Jahre später kam der große Umbruch – „ein tiefer Einschnitt“.

Das Café in der Bahnhofstraße wurde geschlossen, nur noch Backstube und Büro sind heute an dem Standort, der im Zweiten Weltkrieg zerbombt wurde. „Die Backstube war im Souterrain, meine Oma hat den Betrieb dort weitergeführt, mein Großvater war in Gefangenschaft.“ Ein Ort mit vielen Erinnerungen, „aber auch ein bisschen verstaubt“, wie Fleißig zugibt. „Damals schossen Coffeeshops aus dem Boden, wir mussten reagieren.“

Da fuhren noch Autos an der Konditorei vorbei: Kreipe an der Bahnhofsstraße in den 1950er-Jahren. © Quelle: Konditorei Kreipe

Das ist gelungen, die „Coffeetime“-Lokale an der Rathenaustraße hinter der Oper und an der Sedanstraße in der Oststadt sind auch beim jungen Publikum beliebt, das Sortiment wurde auf Snacks, Salate und Baguettes ausgeweitet. „Heute machen die salzigen Sachen fast 50 Prozent des Umsatzes aus.“ Und Katharina Fleißig brachte sich in Sachen Marketing und Social Media ein – „sie ist unsere Kreativdirektorin, schüttet uns mit Ideen zu“, schwärmt ihr Mann.

Das Jubiläum feiert Kreipe mit den Gästen – und für den guten Zweck. Von den neu aufgelegten Klassikern gehen bis 24. September jeweils 1,50 Euro an die Aktion Kindertraum.

