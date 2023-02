Trauer um Erdbebenopfer: Am Donnerstag findet in der Marktkirche eine kleine Zeremonie statt. Anschließend liegt ein öffentliches Kondolenzbuch in der Kirche aus.

Zum Gedenken an die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien legt Hannover ein Kondolenzbuch in der Marktkirche aus. Trauernde können sich ab Donnerstagabend, 18.30 Uhr, eintragen.

