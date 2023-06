﻿Mit Songs von neuem Album: Kontra K tritt 2024 wieder in Hannover auf

Hannover. Gerade erst hat die Open-Air-Saison in Hannover begonnen, da geht der Blick parallel schon ins neue Jahr: Am Mittwoch ist der Vorverkauf für Kontra K gestartet. Der Berliner Rapper tritt am Sonntag, 3. März 2024, in der ZAG-Arena auf. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr.

Der 35-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Maximilian Diehn heißt und am vergangenen Wochenende bei Rock am Ring aufgetreten ist, hat gerade ein neues Album angekündigt. Es trägt den Titel „Die Hoffnung klaut mir niemand“, Veröffentlichungstermin ist der 10. November. In Hannover wird er neue Songs, aber auch alte Hits wie „Erfolg ist kein Glück“ oder „Wölfe“ performen.

Kontra K in der ZAG-Arena: Vorverkauf hat begonnen

Die Arena-Tour starten wird Kontra K am 25. Februar in Oberhausen. Es folgen Auftritte in Esch an der Alzette (Luxemburg), Berlin, Leipzig, Bremen, Frankfurt, Köln, Hamburg – und eben in Hannover. Tickets für das Konzert in der ZAG-Arena gibt es im Vorverkauf im HAZ/NP-Ticketshop ab 49,60 Euro inklusive Gebühren.

Im vergangenen Sommer begeisterte der Rapper seine Fans mit „Der Sonne entgegen“-Tour – und einer beeindruckenden Bühnenpräsenz sowie energiegeladenen Performances. Wenig verwunderlich, dass alle Konzerte ausverkauft waren.

