﻿ Mit diesem Trick wollte ein Casino-Betreiber einen illegalen Automaten verstecken

Hannover. Unter andrem Gaststätten und Casinos haben Polizei Hannover und Mitarbeitende der Landeshauptstadt am Wochenende genau unter die Lupe genommen: Insgesamt kontrollierten die Ermittlerinnen und Ermittler in der Nacht zu Sonnabend, 20. Mai, elf Objekte in den Stadtteilen Mitte und Nordstadt – und ahndeten mehrere Dutzende Verstöße. Dabei fiel ein Lokalbetreiber mit einem besonders kuriosen Trick auf.