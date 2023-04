﻿Hannover: Konzert für Erhalt der Leinemasch

Die lateinamerikanische Musikgruppe Grupo Sal tritt in Hannover auf. Die Bürgerinitiative Leinemasch ist Veranstalter einer Konzertlesung im Pavillon mit den Künstlern, die seit Jahren auf brisante umweltpolitische Themen aufmerksam machen.

Hannover. Die Bürgerinitiative (BI) Leinemasch veranstaltet in Hannover eine Konzertlesung mit der lateinamerikanischen Musikgruppe Grupo Sal. Dabei soll auch über den Erhalt der Leinemasch diskutiert werden. Für das Event am Sonntag, 7. Mai, 19.30 Uhr, im Kulturzentrum Pavillon an der Lister Meile 4 sind ab sofort Karten erhältlich.

Grupo Sal macht seit vielen Jahren auf brisante entwicklungs- und umweltpolitische Themen musikalisch-künstlerisch aufmerksam. Im Pavillon ist die Multimedia-Show „Pluriversum“ zu sehen. Laut Veranstalter beinhaltet sie „mitreißende lateinamerikanische Musik, hochkarätige Inhalte und berauschende Bildprojektionen, die gleichzeitig von positiven Beispielen für den Erhalt der Natur in der Welt berichten“. Die Bürgerinitiative Leinemasch gegen den Ausbau des Südschnellwegs im Westabschnitt veranstaltet das Konzert und die Diskussion in Kooperation mit dem Verein Transition Town.

Umstritten: Der Ausbau des Südschnellwegs in Hannover. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Moderieren sollen die Konzertlesung Alberto Acosta, einer der wichtigsten Intellektuellen Südamerikas und ehemaliger Minister Ecuadors, und die Journalistin Sandra Weiss. Als internationaler Gast soll Eduardo Gudynas per Video zugeschaltet werden. Die drei Akteure sollen auch Fragen aus dem Publikum live beantworten.

Laut der BI steht die Konzertlesung unter dem Zeichen eines breiten gesellschaftlichen Zusammenschlusses, der Präsenz und Entschlossenheit zeige, sich weiterhin für die Leinemasch einzusetzen. Ziel sei es, eine weitere Rodung im zweiten Bauabschnitt des Südschnellweges zu verhindern.

Karten sind über die Homepage des Kulturzentrums Pavillon erhältlich.