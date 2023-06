﻿Für den Urlaub zu Hause: Beachtennis an der Marktkirche, Basketball an der Goseriede

Hannover. Bewegung macht Spaß und ist außerdem gesund, doch besonders in der Innenstadt ist es gar nicht so einfach, geeignete Plätze dafür zu finden. Das Projekt „Bewegungs(T)räume“ ist angetreten, um diese zu schaffen. Dazu werden in diesem Sommer vorübergehend neue Sport- und Spielstätten an mehreren Orten in der Innenstadt eröffnet.

Den Startschuss gab Bürgermeister Belit Onay (Grüne) auf dem Platz vor der Marktkirche, wo bereits ein Feld für Beach-Sportarten und die Ausstellung „Bewegung, Spiel und Sport im Wandel der Zeit“ zu finden sind. „Wir wollen den Menschen Räume in der Stadt zur Verfügung stellen, damit sie diese genießen können“, erklärte Onay. Mit Konzepten wie dem Aufhof in der früheren Kaufhof-Filiale an der Seilwinderstraße oder einer autofreien Schmiedestraße entwickele sich Hannover zu einem echten „Place to be“. Passend dazu verbreitet ein DJ mit seiner Musik sommerliches Flair, danach zeigt eine Flamenco-Gruppe bei einem überraschenden Flashmob-Auftritt ihr Können.

Fortsetzung geplant

Bereits im vergangenen Jahr wurde ein solches Projekt von der Stadt initiiert, nun soll es auch längerfristig mit den Sportstätten fortgesetzt werden. Pashk Ceta vom Fachbereich Sport, Bäder und Eventmanagement erläutert: „Auch in den nächsten fünf Jahren wollen wir die Orte in der Innenstadt beleben.“ Für die aktuellen Aktionen von „Bewegungs(T)räume“ erhalte man Fördermittel der Europäischen Union. „Zunächst sind es fünf Plätze, die kostenlos und ohne Reservierung genutzt werden können“. An der Marktkirche kann neben dem Beachfeld bis zum 15. September etwa auch Tischtennis gespielt werden.

Viel Spaß: Naima (9) probiert das Klettergerüst an der Marktkirche aus. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Zubehör dafür kann man bei Gottfried’s Feinkiosk“ am Holzmarkt ausleihen. Auf dem Goseriedeplatz steht außerdem ein Basketball-Court bereit, und an der Friederikenbrücke beim Denkmal der Göttinger Sieben gibt es Parcours-Elemente. Beide Stationen bleiben ebenfalls bis zum 15. September.

Open-Air-Sport noch bis zum Herbst

Bis zum 31. Oktober haben Hobbysportlerinnen und -sportler die Möglichkeit, auf dem Holzmarkt beim Leibnizhaus Tischtennis zu spielen und auf Rampen auf dem leeren Oberdeck des Hanova-Parkhauses zu skaten. In Kooperation mit der Initiative „Sport im Park“ bieten Sportvereine auch angeleitete Gratiskurse an, für die sich Teilnehmer allerdings unter www.sportimpark-hannover.de anmelden sollten. Weitere Informationen finden Interessierte an Aushängen vor Ort oder auch unter www.hannover.de/bewegungstraeume.

