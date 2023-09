﻿All-Inklusive? Frau klagt wegen Durchfall im Urlaub

Hannover. Clubferien auf der tunesischen Insel Djerba, Essen und Getränke All-Inklusive: Für eine Frau aus Regensburg aber verlief der achttägige Urlaub im vergangenen Oktober nicht so, wie erhofft. Statt Sonnen und Ausflüge, hieß es für sie: Zwieback und Tee. Sie war nach eigenen Angaben am dritten Urlaubstag an Magen-Darm erkrankt und findet: „Das hatte nicht so viel mit Urlaub zu tun.“

Ihre Krankheit führte sie auf schlechte Hygiene in der Hotelanlage zurück und verklagte deshalb vor dem Amtsgericht Hannover den Reiseveranstalter TUI wegen eines Reisemangels. Rund 4300 Euro forderte sie von dem hannoverschen Reisekonzern, unter anderem Entschädigung wegen entgangener Urlaubsfreuden und Schmerzensgeld. Doch das Verfahren zeigte: Auch wenn der Urlaub keine Freude macht, Geld gibt es nicht unbedingt zurück. Die Klägerin jedenfalls nahm am Ende ihre Klage zurück. Das Kernproblem: Sie konnte aus Sicht des Gerichts weder schlüssig vortragen, noch beweisen, dass auch viele andere Gäste erkrankt waren.

Ein Ausflug auf der Insel Djerba: Der war für die Klägerin nach ihrer Erkrankung nicht mehr möglich. © Quelle: Günter Flegar (Archiv)

Urlaub auf Djerba: Nur noch Kartoffelbrei, Zwieback und Tee

Angefangen hatte nach Aussage der Klägerin alles an einem Freitagabend: Ein Stück gegrillten Fisch, ein Stück Fleisch, gebratenes Gemüse und Kartoffeln habe sie vom Buffet gegessen. Zudem gab es laut der Klägerin noch einen Sundowner mit Eiswürfeln. In der Nacht zu Samstag aber bekam sie unter anderem starken Durchfall, erzählte sie weiter vor Gericht. Nach einer Infusion sei es ihr zwar wieder besser gegangen. Doch bis zum Dienstag habe sie nur Kartoffelbrei, Zwieback und Tee zu sich nehmen können, Ausflüge und längeres Sonnen am Strand waren auch nicht mehr möglich.

„Am Mittwoch ging es mir dann einigermaßen“, so die Klägerin. Doch nach der Rückkehr nach Deutschland habe sie Schweißausbrüche gehabt und kaum noch gehen können. Der Arzt habe schließlich eine EHEC-Erkrankung diagnostiziert. „Da habe ich mich ziemlich erschrocken.“

Sonnen am Strand: Auch das konnte die Klägerin nicht mehr wirklich genießen, allerdings gibt es dafür trotzdem kein Geld zurück. © Quelle: Petros Karjaidis/dpa (Symbolbild)

Alles kein Zufall aus Sicht der Klägerin: Sie habe auch von weiteren kranken Gästen während des Urlaubs erfahren. Weil es schwer nachzuweisen ist, dass man wegen einer bestimmten Speise oder eines bestimmten Hygieneproblems erkrankt ist, kann juristisch ein sogenannter Anscheinsbeweis greifen. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn sehr viele Gäste erkranken oder weitere Umstände hinzukommen. Das aber muss wiederum bewiesen werden – und nicht nur in diesem Punkt hatte Richter Albrecht von Bitter Bedenken.

Bei den Mahlzeiten im Club sitze man immer mit unterschiedlichen Menschen zusammen – und sie habe von vielen gehört, dass Gäste erkrankt seien, berichtete die Klägerin. Sie schätzt daher, dass von den geschätzt 560 Gästen in der Anlage, 190 erkrankten. „Offengestanden: Das sind Angaben aus dem Bauch heraus“, sagte Richter von Bitter. „Ich verstehe, dass das sehr ärgerlich ist, wenn man im Urlaub krank wird.“ Aus seiner Sicht sei der Vortrag der Klägerin nicht schlüssig – und selbst wenn: „Der Reisemangel ist meines Erachtens nicht bewiesen.“ Zwar konnten zwei weitere Zeuginnen vor Gericht beschreiben, das sie ebenfalls erkrankt waren. Doch wie viele Gäste tatsächlich ebenfalls Magen-Darm hatten, konnten die Frauen nicht angeben.

Aus Sicht des Anwalts der Klägerin: Unerfüllbare Voraussetzungen. „Was kann ein Hotelgast mehr liefern, als die persönlichen Eindrücke?“ Die Klägerin hätte alle erkrankten Gäste protokollieren müssen, wandte er ein. Doch Richter von Bitter verwies auf die Rechtsprechung der Oberlandesgerichte. Menschlich könne er die Klägerin aber verstehen, betonte er. „Ich hätte an solch einer Urlaubsreise persönlich auch keine Freude.“

