﻿Krankenhaus-Beschäftigte wollen in Hannover gegen Bundesregierung protestieren

Hannover. Die Krankenhäuser in Niedersachsen rufen unter dem Titel „Alarmstufe Rot: Krankenhäuser in Not!“ zum Protest in Hannover auf. Die Kliniken und ihre Beschäftigten forderten die Bundesregierung auf, einen Inflationsausgleich und die tariflichen Lohnsteigerungen zu übernehmen, teilt die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft mit. Ziel sei die wirtschaftliche Absicherung und das Verhindern weiterer Insolvenzen.

Die Aktion auf dem Opernplatz beginnt am Mittwoch, 20. September, um 14.30 Uhr. Zum Protest erwarten die Organisatoren bis zu 3000 Beschäftigte aus Niedersachsen und Bremen. „Die Krankenhäuser sind so gefährdet wie nie zuvor. Extrem gestiegene Preise zwingen viele Kliniken in die Knie“, sagte der Verbandsdirektor der Krankenhausgesellschaft, Helge Engelke. Er appellierte an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), sich zu seiner Verantwortung zu bekennen.

Ab 2024 zehn Prozent mehr Lohn

Die Folgen der Corona-Pandemie und die Inflation hätten die Reserven aufgezehrt. Die für 2024 vereinbarten Tarifsteigerungen um rund zehn Prozent seien „vollkommen verdient“, und die Krankenhäuser wollten diese auch zahlen. Allerdings seien viele Kliniken damit finanziell überfordert. Die Bundesvorgaben verweigerten kostendeckende Preiserhöhungen. Dadurch fehle der Spielraum, um die Tarifsteigerungen vollständig zu finanzieren.

