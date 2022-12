﻿Radikaler Umbau beim KRH: Krankenhaus in Lehrte soll geschlossen werden

Das Klinikum Region Hannover will seine Standorte konzentrieren: Das Krankenhaus in Lehrte soll geschlossen werden, das Krankenhaus Nordstadt steht vor der Integration ins Siloah, das Agnes-Karll-Krankenhaus in Laatzen soll schrumpfen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket