﻿„Dringend notwendig“: Führende Angestellte fordern Politik zum Umbau des Regionsklinikums auf

Hannover. Die Führungskräfte des Klinikums Region Hannover (KRH) stellen sich geschlossen hinter den geplanten Umbau des Krankenhausverbundes. Nachdem Chefärzte und Chefärztinnen sich bereits im März dafür stark gemacht haben, die „Medizinstrategie 2030“ zügig umzusetzen, erhöhen unmittelbar vor der entscheidenden Abstimmung in der Regionsversammlung am 23. Mai Pflegedirektoren, Kaufmännische und Ärztliche Direktoren, Instituts- und Zentralbereichsleitungen sowie Pflegedienstleitungen den Druck auf die Politik: In einem gemeinsamen Schreiben an die Abgeordneten fordern sie „mutige Entscheidungen zur dringend notwendigen Strukturanpassung“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Einschätzung der 49 Führungskräfte kann das KRH in seiner heutigen Struktur eine gute Versorgung der Patienten und Patientinnen nicht länger gewährleisten. Insbesondere kleinere Standorte spürten „die negativen Auswirkungen aus der Kombination von dynamischer medizinischer Innovation, steigenden Strukturvorgaben und einem zunehmenden Fachkräftemangel“, heißt es in dem Brief, der dieser Zeitung vorliegt: „Unsere Strukturen sind für Mitarbeitende zunehmend unattraktiv, da wir nur durch die Flexibilität und den Improvisationswillen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die stationäre Versorgung auf hohem Niveau sichern können.“

Mit ihrem Appell reagieren die Führungskräfte auf Zweifel in der Politik an den Reformplänen. Nachdem der Aufsichtsrat des Klinikums und der Sozialausschuss der Region dem Konzept zugestimmt haben, soll am 23. Mai die Regionsversammlung die endgültige Entscheidung treffen. Dabei wackelt allerdings die rot-grüne Mehrheit in dem Gremium, weil die SPD zwei abtrünnige Mitglieder in ihren Reihen hat: Der Laatzener Ernesto Nebot Pomar und die Lehrterin Helga Laube-Hoffmann haben bereits deutlich gemacht, dass sie den derzeitigen Plänen für die Reform des Klinikums nicht zustimmen wollen. Die sogenannte Medizinstrategie sieht für die Krankenhäuser in Laatzen und Lehrte erhebliche Einschnitte vor.

Worum geht es bei der „Medizinstrategie 2030“?

Sollte die „Medizinstrategie“ eine Mehrheit finden, würde die Zahl der KRH-Standorte sinken: Aus dem Siloah-Krankenhaus soll künftig ein Maximalversorger werden. So bezeichnet man Kliniken, die das komplette medizinische Know-how anbieten können. So gehören etwa auch Uni-Kliniken zur Kategorie der Maximalversorger. In Gehrden und Großburgwedel sollen Schwerpunktversorger entstehen, also Kliniken, die bei bestimmten Fachrichtungen auch überregionale Bedeutung haben. Die Häuser in Neustadt und Laatzen sind als Grundversorger für Notfälle vorgesehen. Als Konsequenz daraus soll das Nordstadt-Krankenhaus im Siloah aufgehen, das Laatzener Agnes-Karll-Krankenhaus schrumpfen und das Krankenhaus in Lehrte schließen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Klinikum Lehrte sollte geschlossen werden – jetzt könnte dort ein neues Mini-Krankenhaus entstehen. © Quelle: KRH Hannover

Warum ist der KRH-Umbau nötig?

Von der Umstrukturierung verspricht sich die Geschäftsführung eine Verbesserung der medizinischen Qualität und eine deutliche Verringerung der finanziellen Verluste. Aktuell leidet das KRH unter einem strukturellen Defizit von 30 Millionen Euro pro Jahr. Künftig sollen im operativen Betrieb keine roten Zahlen mehr anfallen. Die Führungskräfte des KRH und Fachleute aus der Branche halten die Reform für unumgänglich, auch die Belegschaft steht hinter dem Konzept, wie zuletzt bei mehreren Betriebsversammlungen an den einzelnen Standorten deutlich wurde. „An der Notwendigkeit gibt es so gut wie keine Zweifel mehr. Die offenen Fragen, die es noch gibt, beziehen sich auf die konkrete Umsetzung“, sagt ein Personalvertreter.

Warum gibt es dafür keine Mehrheit in der Regionsversammlung?

Die Regionsversammlung hat 85 Mitglieder, für eine Mehrheit sind also mindestens 43 Stimmen erforderlich. SPD und Grüne, die für den Umbauplan stimmen wollen, haben zusammen mit dem stimmberechtigten Regionspräsidenten Steffen Krach (SPD) 44 Sitze. Mit Ernesto Nebot Pomar aus Laatzen und Helga Laube-Hoffmann aus Lehrte haben jedoch zwei SPD-Mitglieder Vorbehalte formuliert – damit ist das Ergebnis der Abstimmung offen, weil die übrigen Fraktionen und fraktionslosen Mitglieder im Parlament auf 41 Stimmen kommen und bislang Ablehnung signalisiert haben. Gleichwohl werde man die Tagesordnung am Dienstag, 23. Mai, nicht ändern, sagt Regionspräsident Krach, der auch Aufsichtsratsvorsitzender des KRH ist. „Alle Informationen liegen auf dem Tisch. Jetzt muss entschieden werden“, betont Krach.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Einwände gibt es aus Lehrte?

Laube-Hoffmann will der Reform nur zustimmen, wenn der Standort Lehrte mindestens 20 Betten behält, also eine Art Mini-Krankenhaus bleibt. Bisher sehen die Pläne für Lehrte einen Gesundheits-Campus aus „Medizinischem Versorgungszentrum“ (MVZ) und anderen ambulanten Angeboten für Reha und Pflege vor. Möglich sei aber auch der Neubau eines „Regionalen Gesundheitszentrums“ (RGZ) mit 15 bis 20 Betten und durchgängig besetzter Notfallambulanz, heißt es.

Notfallpatient KRH: Ohne einen Umbau des Klinikums würden die Defizite weiter wachsen. © Quelle: Julian Stratenschulte

Laube-Hoffmann will sich dem Druck ihrer Fraktion dennoch nicht beugen. „Ich werde nach dem jetzigen Stand nicht zustimmen“, sagt die 69-Jährige. Ihr fehle das Vertrauen in die gemachten Zusagen. „Den Bau des RGZ kann uns im Moment niemand wirklich zusichern.“ Ein „Medizinisches Versorgungszentrum“ reiche für Lehrte nicht aus: „Das ist nicht viel mehr als ein besseres Ärztezentrum.“ Nötig sei hingegen „eine flächendeckende, wohnortnahe und dauerhaft gute Versorgung für die Bevölkerung von Lehrte, Sehnde, Burgdorf und Uetze“.

Lesen Sie auch

Was fordert der SPD-Politiker aus Laatzen?

Auch der Laatzener Politiker Nebot Pomar ist bislang nicht von der Klinikreform überzeugt: „Mir ist das Thema zu generalistisch betrachtet worden, obwohl sehr viele Menschen daran gearbeitet haben. Mir fehlt, dass man einzelne Szenarien durchdenkt“, sagt er. So sei nicht geklärt, ob beispielsweise mehr Krankenwagen benötigt würden, wenn Laatzen und Lehrte nicht mehr die gleichen Kapazitäten hätten wie bislang. Außerdem sieht er gute Möglichkeiten, Laatzen zu einem Standort für geriatrische Orthopädie auszubauen. „Nirgendwo in der Region Hannover gibt es ein Krankenhaus, das in der Nähe so viele Altenheime hat. Wir können ja nicht alles im Zentrum von Hannover anbieten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dennoch konzentriert man sich in der SPD darauf, Nebot Pomar für die neue Medizinstrategie zu gewinnen – oder auch Vertreter der Opposition, sagt ein Sozialdemokrat: „Am Ende reicht uns auch eine Mehrheit von nur einer Stimme.“

HAZ