﻿„Wald tut gut“: Ein Spaziergang mit Hannovers „Krimi-Förster“ Christian Oehlschläger

Hannover. Sein Blick wandert immer wieder nach oben, mit zusammengekniffenen Augen schaut Christian Oehlschläger (68) dann in die Kronen der Bäume in diesem kleinen Fuhrberger Wäldchen gleich um die Ecke zu seinem Haus. „Im Mittelalter standen hier nur Eichen, Birken und Buchen – die Kiefer ist ein Pionierbaum“, sagt er. „Nur wenn man nach oben schaut, sieht man, wie gesund ein Baum ist“, erklärt er, ohne auch nur eine Sekunde belehrend zu wirken. Oehlschläger ist seit einigen Jahren in Pension, den Förster kann er nicht abschütteln. Festes Schuhwerk, praktische Hosen mit wasserabweisenden Verstärkungen an den Knien, eine alte Dienstjacke mit signalroten Streifen. Ein Naturmensch. Ein Vermittler. Und ein Krimiautor.

Denn seit fast 20 Jahren lässt Oehlschläger in den Wäldern nördlich von Hannover morden. 2005 ermittelte sein Kommissar Robert Mendelski mit seiner Kollegin Maike Schnur erstmals für die Kripo Celle. Sein siebter Roman „Hasenpfote“ ist nun im Emons-Verlag als Taschenbuch erschienen (380 Seiten, 15,50 Euro). Bei Grabungen in einem Dachsbau (reales Vorbild ist der 10.000 Jahre alte Bau in Malchin in Mecklenburg) werden die menschlichen Überreste eines Bauern gefunden, der seit 30 Jahren vermisst wurde. Und der posthum eine Medaille für die Rettung eines jüdischen Jungen während des Holocausts bekommen soll.

Flora, Fauna und Historie

Es ist die Spezialität des Burgwedelers, Fachwissen über Flora und Fauna in Niedersachsen mit Spannung und Historie zu verbinden. „Ich schreibe über das, was ich kenne“, sagt Oehlschläger – und kann auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Mit einem Freund ist er noch vor dem Fall der Mauer mit einem Jeep nach Leningrad gefahren, hat als Student zu Schah-Zeiten Autos nach Teheran überführt, lebte nach dem Studium einige Monate in einem Kibbuz in Israel, reiste durch Afghanistan und Kashmir im Himalaja, arbeitete in den 1980er-Jahren für den Deutschen Entwicklungsdienst (DED) in der Dominikanischen Republik, heuerte als Forstexperte in Honduras an. „Ich konnte ja immer wieder zurück in meinen Försterjob“, sagt er über 27 Jahre bei der Landwirtschaftskammer.

Bleibt immer ein Förster: Christian Oehlschläger betreut weiterhin kleine Privatwälder. © Quelle: Irving Villegas

Seit fast drei Jahren ist er im Ruhestand. Irgendwie. „Förster ist man. Und bleibt es sein Leben lang“, sagt er fast philosophisch. Auf den Geschmack kam der Sohn eines Pfarrers schon früh: „Es war ein großes Kirchspiel in der Wedemark, ein Pfarrbezirk mit Ländereien. Mein erstes Taschengeld habe ich im Wald verdient, indem ich konkurrierende Birken und Farnkraut entfernt habe.“ Mit 17 macht Christian Oehlschläger den Jagdschein, nach dem Abitur studiert er in Göttingen Forstwirtschaft. Und die schriftstellerische Ader?

„Ich bin in einem Pastorenhaushalt aufgewachsen, wir bekamen erst spät einen Fernseher“, erzählt der 68-Jährige mit einem Schmunzeln. Stattdessen habe der Vater am Tisch Geschichten erzählt, der Sohn mit Leidenschaft in den Büchern von Karl May geschmökert. „Mit 14 Jahren wollte ich May nacheifern und ein Buch schreiben – nach drei Seiten habe ich aufgegeben“, erinnert er sich. Später kam das klassische Jägerlatein dazu. „Unter Jägern wird geflunkert, gelogen und übertrieben“, bestätigt Oehlschläger das Klischee.

Stolz: Christian Oehlschläger hat in den vergangenen 40 Jahren nicht nur sieben Krimis, sondern auch Jagd- und Naturgeschichten auf den Markt gebracht. © Quelle: Irving Villegas

1982 reicht er zum ersten Mal einen Text bei einer Jagd-Zeitschrift ein. „Eine Weihnachtsgeschichte – ich habe strategisch gedacht.“ Zunächst kam eine Absage, doch dann wurde die humorvolle Erzählung der Auftakt einer Erfolgsserie. „Ich schreibe in diesem Winter die 39. Weihnachtsgeschichte“, freut sich Oehlschläger. 1990 brachte er einen Band mit Jagdkurzgeschichten heraus, „Selten Beute“ bekam er per Luftpost nach Choluteca in Honduras geschickt, wo er drei Jahre als Forstexperte arbeitete.

Oehlschläger schreibt sieben Krimis

Das Krimifieber packte ihn erst 2005 – dafür hatte er gleich einen Plan: „Ich wollte sieben Bände schaffen – wie Joanne K. Rowling mit ,Harry Potter‘“, scherzt er. „Aber es geht weiter, wenn auch erst mal mit einer True-Crime-Geschichte aus dem Jahr 1997, die ich zusammen mit Ulrich Hilgefort recherchiere.“ Was seine Bücher von der Masse an Regionalkrimis abhebt: In einem Glossar werden Natur- und Forstbegriffe erklärt, Leserinnen und Leser werden für die Umwelt sensibilisiert, das Thema Klimawandel wird nicht ausgespart. „Ich will, dass die Leute den Wald mit anderen Augen sehen“, sagt der Ex-Förster.

Wie trocken waren die Jahre? Christian Oehlschläger zeigt, wie man an der Dicke der Jahresringe in einem Stamm ablesen kann, wie viel Regen gefallen ist. © Quelle: Irving Villegas

Deutschlands Vorzeigeförster Peter Wohlleben (59) begegnet er mit gemischten Gefühlen. Warum? „Ich bin Pragmatiker, man sollte den Wald nicht vermenschlichen.“ Natürlich gehe es auch ihm um den Erhalt der Böden, Artenvielfalt, Trinkwasserschutz. „Aber der Wald ist auch ein Rohstoffproduzent.“ Er verweist darauf, dass der Begriff Nachhaltigkeit schon vor 200 Jahren in der Forstwirtschaft entwickelt wurde: „Man entnimmt nur das, was auch wieder nachwächst.“ Dann gehe die Rechnung auf.

Für den Verein Trinkwasserwald e.V. hält Oehlschläger Vorträge, führt Gruppen durch den Wald, pflanzt mit Bankangestellten Bäume – „da muss man oft bei Null anfangen“, sagt er mit einem Seufzen. Auch Journalisten lernen bei einem Spaziergang mit dem Krimi-Förster viel dazu: Die heute umstrittenen Monokulturen mit schnell wachsenden Kiefern und Fichten erklärt er mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges, als Holz für den Wiederaufbau gebraucht wurde und die Alliierten mit „Reparationshieben“ die Wälder leerten. „Aber schon seit 1995 wird in Richtung eines Mischwaldes umgebaut.“

Oehlschläger bückt sich, zeigt zwei blank gescheuerte Stämme von Minibirken. „Die Rehböcke fegen daran die Basthaut von ihrem Geweih. Der Baum ist hin, die Leitungsbahnen sind unterbrochen. Da bekomme ich als Förster einen dicken Hals.“ Der 68-Jährige ist kein passionierter Jäger, sieht aber die Notwendigkeit, den Bestand an Rotwild zu begrenzen. „Sie verbeißen sonst alles.“

Dem Wolf kann er deshalb etwas abgewinnen: „Wo der Wolf ist, wächst der Wald“, laute ein altes Sprichwort. Den die Tiere seien „faule Jäger. Sie schnappen sich die schwächsten Stücke, weil sie Kräfte sparen wollen.“ Zweimal ist er Wölfen in den Wäldern der Region begegnet. Kein Grund zur Panik: „Man muss sich groß machen, Krach veranstalten, sich langsam rückwärts zurückziehen“, rät er. „Bloß nicht weglaufen.“ Dann würden die Instinkte eines Wolfes geweckt.

Vor einem der Schauplätze: Christian Oehlschläger steht mit der Erstauflage von „Hasenpfote“ (Neumann-Neudamm-Verlag) vor der General-Wöhler-Stiftung in Burgwedel. Das Taschenbuch gibt es bei Emons. © Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Wer Oehlschlägers „Hasenpfote“ gelesen hat, erfährt, dass Pistolenkugeln in Eichenstämmen eher an der Oberfläche bleiben, in Eberesche oder Kiefer weiter eindringen. Wer mit dem Krimi-Förster eine halbe Stunde durch den Wald gestapft ist, nimmt noch viel mehr mit. Das Prasseln der Regentropfen auf die Blätter, das Knacken der Zweige, die Melodien der Vögel. „Bei Führungen schicke ich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erst mal sieben Minuten alleine los. „Sie sollen schweigen, horchen, die Sinne schärfen, einfach runterkommen. Denn Wald tut gut. Das kann ihnen jeder Arzt bestätigen.“

Jetzt als Taschenbuch: „Hasenpfote“ von Christian Oehlschläger erscheint im Emons-Verlag. © Quelle: Verlag

Das Buch „Hasenpfote“ (Emons, 380 Seiten, 15,90 Euro) kam bereits 2021 als Hardcover bei Neumann-Neudamm auf dem Markt – der Verlag hat einen Schwerpunkt bei den Themen Jagd, Natur, Outdoor und Hund. Christian Oehlschläger hatte die Handlung damals mitten in der Pandemie angesiedelt, in der Taschenbuchausgabe sind alle Corona-Bezüge gelöscht. Bei der Erforschung eines weitverzweigten Dachsbaus stoßen Archäologen auf menschliche Überreste, ein kreisrundes Loch im Schädel des Toten bringt die Kripo Celle ins Spiel. Der Tote ist Rolf Meinecke, ein Bauer aus Meißendorf, der 30 Jahre vermisst wurde. Und der ausgerechnet in diesen Tagen posthum geehrt werden soll: Aus Israel reist Elias Leuwenstein an – als Zwölfjähriger hatte er sich in den letzten Kriegsmonaten 1945 wochenlang auf dem Meinecke-Hof versteckt, musste dann aber fliehen. Der Mann, der den Holocaust überlebte, bringt einen wertvollen Glücksbringer mit nach Deutschland: eine Hasenpfote. Kommissar Robert Mendelski und seine Kollegin Maike Schnur versuchen, die tragischen Vorfälle miteinander zu verknüpfen.

