﻿Raubüberfälle, Körperverletzungen: Die Gewalt in Hannover steigt

Hannover. Die Gewalt in der Region Hannover steigt: Das zumindest ist eine Erkenntnis der Polizeidirektion Hannover (PD) aus der polizeilichen Kriminalstatistik. „Ich persönlich nehme in der Gesellschaft einen gewissen Grad der Unruhe, eine gewisse Aggressivität wahr“, sagt Polizeipräsident Volker Kluwe. Das fange beim lauten Hupen im Straßenverkehr an – und spiegele sich auch in der Zahl der Straftaten.

Mehr Körperverletzungen, mehr Raubdelikte, mehr Angriffe auf Polizisten, aber auch mehr Fälle, bei denen die Täter ein Messer nutzen, dazu ein Anstieg der Jugendkriminalität. Das Fazit des Polizeipräsidenten: „Die Gewalt hat zugenommen.“ Das beginne bei einer erhöhten Aggressionsbereitschaft, die allzu oft in tätlichen Auseinandersetzungen münde. „Schwerwiegende Folgen hat dies, wenn Waffen zum Einsatz kommen.“

Auf der Flucht: Im Steintorviertel kam es im vergangenen Jahr zu einer Schießerei. © Quelle: Frank Tunnat (Archiv)

Dass dabei nicht nur Messer, sondern auch Schusswaffen zum Einsatz kommen wurde in jüngster Zeit deutlich: Allein in den vergangenen drei Monaten gab es drei Schießereien in Hannover – eine endete davon tödlich.

Raub, Körperverletzung, Bedrohung: historischer Höchststand

Rund 16 Prozent aller 2022 gezählten Straftaten machen die sogenannten Rohheitsdelikte aus, zu denen unter anderem Raub, Körperverletzung und Bedrohung zählen. „Binnen zwölf Monaten haben sich die Zahlen vom historischen Tiefstand auf den historischen Höchststand entwickelt“, sagt Kluwe. In Zahlen: Insgesamt 17.660 Fälle hat die PD 2022 erfasst. Das ist ein Anstieg um rund 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Schwerpunkt für Raub und Messerangriffe: Hannover-Mitte

Im Bereich der Raubdelikte stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr sogar um 43,4 Prozent. Betroffen ist vor allem das Stadtgebiet Hannover. Der Schwerpunkt liegt dabei im Stadtteil Mitte. Das liegt laut Polizei daran, dass dort durch Einkaufsmöglichkeiten und Vergnügungsviertel äußerst viel los ist. „Aber auch das Aufeinandertreffen ganz verschiedener Personengruppen führt zu einem hohen Konfliktpotential.“

Das gilt auch für die Messerangriffe, also solche Taten, bei denen ein Messer benutzt oder damit gedroht wird. Auch hier steigt die Zahl 2022 um mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zudem verzeichnet die PD seit einigen Jahren mehr und mehr Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten „Die Fallzahlen in diesem Deliktsbereich steigen kontinuierlich“, heißt es im Bericht. Gerade im Kontext der Pandemie seien Beamte wegen der Proteste, aber auch wegen mehr Interaktion mit Bürgerinnen und Bürgern in den Fokus gerückt. „Der Frust der Gesellschaft entlädt sich zunehmend gegenüber denjenigen, die den Staat repräsentieren – unter anderem Polizei und Rettungskräfte“, sagt Kluwe.

Mehr Gewalt auch bei Jugendlichen und Kindern

Und noch woanders verzeichnet die PD mehr Gewalt: „Bei der Kinder- und Jugendkriminalität spiegelt sich genau das wieder, was wir allgemein bei der Entwicklung der Straftaten sehen“, so Kluwe. Das heißt: Ein Anstieg der Eigentums-, aber auch der Rohheitsdelikte. Lag die Zahl 2018 noch bei 1107, verzeichnete die PD im vergangenen Jahr 1729 Taten in diesem Bereich. „Ich will jetzt nicht von einer Gewaltspirale sprechen, aber die Gewalt nimmt deutlich zu“, so Kluwe.

Verabredung Anfang 2022 auf Tiktok: In der Innenstadt trafen sich Hunderte Jugendliche. Eine Schlägerei, wie zunächst vermutet, war aber nie geplant. © Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Ein Erklärungsansatz für die deutliche Steigerung seien sogenannte Nachholeffekte nach den Lockerungen der Corona-Einschränkungen. Jugendtypisches oder delinquentes Fehlverhalten sei zu Zeiten der Pandemie nicht so möglich gewesen, es mangelte schlichtweg an Gelegenheiten. "Die Taten sind kein neues Phänomen“, so Kluwe. „Unser polizeiliches Verständnis endet jedoch da, wo Straftaten begangen werden, bei denen andere zu Schaden kommen, Opfer von Gewalt werden oder ihnen sonstige Nachteile entstehen.“