﻿Baumaterial, Kleidung, Handys: Wie ein krimineller Clan aus Barsinghausen immer wieder auf Beutezug geht

Hannover/Barsinghausen. Ein krimineller Familienclan aus Barsinghausen, der seit Monaten mit Straftaten auffällt, beschäftigt weiter die Polizei und die Justiz in Hannover und Hildesheim. Die Staatsanwaltschaft in der Landeshauptstadt bestätigte jetzt, dass es gegen die 33-jährige Mutter die erste Anklage gibt. Sie muss sich demnächst vor Gericht verantworten. Unterdessen haben die Strafverfolger ihren Mann wegen schweren Bandendiebstahls im Zusammenhang mit verschwundenem Baumaterial auf einer Großbaustelle im Visier. An die Staatsanwaltschaft in Hildesheim wurden zudem zwei Verfahren gegen zwei minderjährige Töchter (12, 15) des Paares abgegeben. Es besteht schon länger der Verdacht, dass der Clan die Kinder gezielt für Diebstähle einsetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit knapp einem Jahr wohnt die Großfamilie in Barsinghausen. Es verging kaum ein Monat, wo einzelne Mitglieder nicht durch Straftaten auffielen. Die Polizei rechnet dem Clan rund 25 Männer, Frauen und Kinder zu. „Die Personen weisen clankriminelle Strukturen auf, sind in der Vergangenheit mit ähnlich gelagerten Straftaten in Erscheinung getreten und haben eine gemeinsame ethnische Herkunft“, so ein Sprecher der Polizei in Hannover. Bei einigen Mitgliedern gibt es gesicherte Erkenntnisse, dass sie die rumänische Staatsbürgerschaft haben.

Lesen Sie auch

Die Erwachsenen seien an vorherigen Wohnorten in Saarbrücken und Spanien „erheblich straffällig geworden“. Aktuell wird der Clan für rund zwei Dutzend Delikte im hiesigen Bereich verantwortlich gemacht. In den meisten Fällen laufen die Ermittlungen noch – gegen die Mutter wurde aber nun erstmals Anklage erhoben. Die 33-Jährige soll am 29. August 2022 im Beisein von drei ihrer minderjährigen Kinder in einem Textilmarkt in der Innenstadt von Hannover Waren im Wert von knapp 100 Euro entwendet haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beute im Kinderwagen versteckt

„Die Kleidung soll sie im untersten Fach ihres Kinderwagens versteckt haben“, sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, Kathrin Söfker. Gleich drei Ladendetektive erwischten die Frau – darunter einer mit dunkler Hautfarbe. Die 33-Jährige habe den Security-Mitarbeiter rassistisch beschimpft. Ihm und seinen Kollegen soll sie zudem angedroht haben, dass ihr Mann und ein Cousin erscheinen und sie verprügeln würden.

Postscheckamt: Auf der Großbaustelle an der Celler Straße soll der Beschuldigte Baumaterial in einem geliehenen Lkw abtransportiert haben. © Quelle: Katrin Kutter

Rund zwei Wochen nach der Tat soll der Gatte der Frau an einem schweren Bandendiebstahl beteiligt gewesen sein. Mit mindestens einem gemieteten Lastwagen seien der 35-Jährige und zwei Komplizen (29, 33) zur Großbaustelle auf dem Gelände des Postscheckamts an der Straße Goseriede in Hannover gefahren, wo sie im großen Stil Baumaterialien gestohlen hätten. Die Ermittlungen in dem Fall dauern nach Angaben von Söfkers Kollegen Oliver Eisenhauer noch an. Der jüngste Vorgang bei der Polizei, in dem der Vater als Beschuldigter geführt wird, datiert vom 19. Februar: In dem Fall soll er einen Nachbarn in Barsinghausen bedroht haben.

Sonderdezernat „Clankriminalität“ führt Verfahren

Mittlerweile sind zwei Verfahren wegen Diebstahls, in denen gegen zwei minderjährige Kinder – nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich um eine zwölf- und eine 15-jährige Tochter des Paares – an die Staatsanwaltschaft in Hildesheim abgegeben worden. Ein Fall wurde eingestellt, im zweiten Fall dauern die Ermittlungen an. Die Behörde ist in Niedersachsen die Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft für Clankriminalität. Sprecherin Christiana Wotschke bestätigte, dass die Verfahren gegen ein Kind und eine Jugendliche „im Sonderdezernat Clankriminalität geführt“ wurden. Die Jüngere muss übrigens nicht mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, weil sie noch nicht strafmündig ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tatort Barsinghausen: In diesem Handygeschäft sollen die Kinder des Clans schon mehrfach gestohlen haben. © Quelle: Mirko Haendel

Drei Töchter der Großfamilie sollen im vergangenen Jahr vor allem in der Fußgängerzone von Barsinghausen aufgrund ihrer Abgebrühtheit aufgefallen sein. Der Freenet-Store an der Marktstraße wurde offenbar gleich mehrfach von den Kindern (11, 12, 15) des Clans besucht. Beim vorerst letzten Diebstahl am 12. Dezember hatte sich die Elfjährige in die automatische Schiebetür des Ladens gestellt, damit ihre Komplizinnen samt erbeuteter Handys einen freien Fluchtweg haben. „Ich bin schon sehr lange im Verkauf tätig, aber so viel Dreistigkeit habe ich noch nie erlebt“, sagt Freenet-Shop-Chef Sven Bahro.

Das Trio hatte scheinbar aus einer Panne zuvor gelernt: Nachdem die Täterinnen einmal auf der Flucht gegen die automatisch schließende Glastür gelaufen waren, soll die Elfjährige am 12. Dezember die Tür offengehalten haben. Inzwischen hat Bahro den elf-, zwölf und 15-jährigen Kindern der Großfamilie Hausverbot erteilt. Sollten sie das Geschäft dennoch wieder betreten, hat er weitere Vorkehrungen getroffen. Die Auslage mit den Handys ist unterdessen nicht mehr frei zugänglich: „Wir haben den Bereich mit Band abgesperrt“, so der Freenet-Shop-Chef.

Region prüft Kindeswohlgefährdung

Zufall oder nicht: Nach der vorerst letzten Tat im Freenet-Shop tauchte die Mutter der Kinder am Tatort auf. Gegen die 33-Jährige wird in dem Zusammenhang ebenfalls ermittelt: Es besteht der Verdacht, dass die Elf-, Zwölf und 15-Jährigen gezielt zum Stehlen geschickt wurden. Alle Kinder sind schulpflichtig – und waren zum Zeitpunkt der Straftaten eben nicht in der Schule.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Großfamilie ist nicht nur im Visier der Strafverfolger, sondern auch des Fachbereichs Jugend der Region Hannover. Die Behörde betont allerdings, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine Auskünfte geben zu können. Nach Informationen dieser Zeitung wird eine mögliche Kindeswohlgefährdung aber angeblich nicht als so akut eingestuft, dass die Mädchen nicht aus ihrem häuslichen Umfeld genommen werden müssten.