Bahnen am Kröpcke gestoppt: Polizei sucht nach Drogendealern

Hannover. Ungeplanter Halt am Kröpcke: Die Üstra musste einige Stadtbahnen an der Haltestelle am Montagnachmittag kurzzeitig stoppen. Das Verkehrsunternehmen vermeldete gegen 16.30 Uhr auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter), dass es zu Verspätungen auf den Linien 3, 7 und 9 kommen könnte. Grund war ein Polizeieinsatz.

Ein Zeuge habe die Polizei informiert, dass sich Drogenhändler im Bereich des Schwarzen Bären aufhielten, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover. Die Verdächtigen sollen dann in die Stadtbahn in Richtung Innenstadt gestiegen sein. Daraufhin habe die Polizei die Bahnen stoppen lassen und nach den Dealern am Kröpcke gesucht. Dabei konnte sie nach Angaben des Sprechers zwei Verdächtige stellen.

Weitere Informationen zu den näheren Hintergründen kann der Sprecher noch nicht geben. Die Ermittlungen in dem Fall dauerten an.

