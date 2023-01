﻿„Lieber wegziehen“: Polizei ermittelt intern gegen Beamten

Vor Ort: Wegen der randalierenden und gewaltbereiten Jugendlichen am Kronsberg hat die Polizei eine regelmäßige Bürgersprechstunde am Thie eingerichtet. Die findet das nächste Mal an diesem Mittwoch statt.

Hannover. Hat die Polizei Bürger am Kronsberg im Umgang mit den gewaltbereiten und randalierenden Jugendlichen in der Vergangenheit falsch beraten? Die Polizei hat jetzt gegen einen Beamten ein internes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Anlass ist die Aussage eines Familienvaters, der gegenüber dieser Zeitung geschildert hatte, dass er von einem Beamten den Hinweis erhalten habe, besser keine Anzeige gegen eine gewaltbereite Familie zu stellen und stattdessen vom Kronsberg wegzuziehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der damalige Stadtteilbeauftragte der Polizei habe der Familie geraten, so die Angaben, keine rechtlichen Schritte gegen die gewaltbereite Familie vom Kronsberg einzuleiten, da diese „noch schwerere Gewalttaten bewirken würden“ und man für die Sicherheit der Familie nicht garantieren könne. Vielmehr sollte die Familie den Stadtteil verlassen oder besser die Stadt wechseln, soll der Beamte geäußert haben.

Bürger gründen Initiative „Wir für Kronsberg“

Polizeioberrätin Vanessa Lehmann, die Leiterin des zuständigen Kommissariats in Döhren, hat dem Familienvater inzwischen in einem Brief geantwortet. Darin heißt es unter anderem: „Ihre Schilderungen zu einer Aussage eines Kollegen „Herrn G.“, Sie sollten keine Anzeige aufgrund gegen Sie gerichteter Gewalt erstatten, habe ich zum Anlass genommen, den Sachverhalt zur Prüfung der Erforderlichkeit interner Ermittlungen an die zuständige Fachdienststelle abzugeben.“ Ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover bestätigte den Vorgang. Der Zentrale Kriminaldienst habe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, durch das die Identität des Beamten und der Vorwurf geklärt würden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Inzwischen haben sich Bürger zur Initiative „Wir am Kronsberg“ zusammengeschlossen. Ziel ist es, konstruktiv mitzuhelfen, dass die jahrelange Gewalt und der Vandalismus durch eine Gruppe Jugendlicher ein Ende hat. „Der schöne Kronsberg ist unser lebendiger, bunter und vielfältiger Stadtteil, in dem seit Jahrzehnten Menschen gerne und gut zusammenleben“, heißt es auf einem Info-Zettel, der aktuell am Kronsberg verteilt wird.

Bezirksrat arbeitet Ideen aus und stellt sie im Frühjahr vor

Darin bitten die Initiatoren ihre Mitbürger, sich ebenfalls aktiv einzusetzen, dass der Kronsberg lebenswert bleibt. „Wir am Kronsberg“ ruft weiterhin zur Teilnahme am insgesamt dritten Bürgerdialog mit der Polizei auf, um dort Ideen vorzuschlagen. Die Beamten stehen am Mittwoch, 18. Januar, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr wieder am Thie für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Lesen Sie auch

Den Dialog mit den Bürgern möchte auch der Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode fortsetzen, auch wenn es einen Termin für eine zweite Veranstaltung im Stadtteilzentrum Krokus aktuell noch nicht gibt. Dies habe damit zu tun, so Bezirksbürgermeister Bernd Rödel, dass der Bezirksrat konkrete Ideen entwickele, die er der Bürgerschaft dann vorstellen wolle. „Es geht weiter“, sagt Rödel. Denkbar sei ein Termin im Frühjahr. Die erste Veranstaltung zum Thema Jugendgewalt hatte es im Dezember gegeben. Zu der waren rund 200 Anwohner gekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Bekanntwerden der Vorfälle am Kronsberg hat die Polizei ihre Präsenz und auch die Zahl der Streifenfahrten nach eigenen Angaben deutlich erhöht. Speziell in den Abendstunden und am Wochenende fahre man nun vermehrt Streife, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Damit hat sie zeitnah eines der Bürgeranliegen aus der Dezember-Veranstaltung umgesetzt.