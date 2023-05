﻿„Eine Riesennummer“: Gerrit Hodemacher stellt Bilder in Peking aus

Wunstorf. In Paris hat er seine Werke ausgestellt, in Monaco ebenso, auch in New York hingen die Bilder von Gerrit Hodemacher (46). Nun kommt für den Wunstorfer der nächste Schritt – eine Ausstellung in Peking, fünf seiner abstrakten Gemälde hängen von 13. Mai bis 13. Juni im Archive Art Museum. „Eine Riesennummer“, sagt er über die Kooperation, die die Hamburger Galerie Pashmin eingefädelt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als die Anfrage kam, ob er Bilder nach Peking schicken wollte, konnte Hodemacher (er ist der Bruder von Mövenpick-Küchenchef Oliver Hodemacher) es kaum glauben. Denn noch immer sagt er von sich: „Ich kann gar nicht zeichnen.“ Der 46-Jährige ist Autodidakt, seine großflächigen Malereien sind geprägt von Bauchgefühl, Instinkt, Emotionen. Zum Künstler machte ihn ein Schicksalsschlag: In der Nacht vor dem Tod seines Vaters im Jahr 2019, schuf er sein erstes Bild, ein düsteres Werk voller Symbolkraft. Farbe und Leinwand waren nur im Haus, weil Hodemachers Tochter damals malte. Seine Homepage und auch seinen Instagram-Account findet man unter dem Schlagwort „Honour the Sunset“. Es gehe darum, den Sonnenuntergang zu wertschätzen, denn er stehe auch immer für Verlust.

Hodemachers Kunst lebt von Emotionen

Die für Peking ausgewählten Bilder sind bereits vor Ort, zur Vernissage wollte der Wunstorfer eigentlich unbedingt nach China fliegen (schon die Ausstellung in einer Galerie in Manhattan hatte er wegen der Corona-Pandemie verpasst). Doch die Reise musste er absagen. „Ich habe einen unaufschiebbaren beruflichen Termin“, sagt der Mann, der für einen Autozulieferer in Wolfsburg im Management arbeitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Obwohl er schon Bilder für bis zu 17.000 Dollar verkauft hat, will Hodemacher seinen Job nicht aufgeben. „Kunst lebt von Emotionen in der echten Lebenswelt.“ Und die sammle er in seinem Team mit 90 Mitarbeitern, nicht im einsamen Atelier. Und auch wirtschaftlich sei die Unabhängigkeit gut. „Auf Knopfdruck kreativ sein? Das bin nicht ich.“

Nach China hat er unter anderem die abstrakten Zwillingswerke „Circle of Life“ geschickt. „Da war ein Zwiespalt beim Einpacken“, gibt er zu. Vier der fünf Ausstellungsstücke seien „Lieblingsbilder, die ich nicht unbedingt verkaufen muss“. Und wenn Angebote kommen? Hodemacher würde nicht ablehnen, zumal China in der Zukunft ein wichtiger Markt werde. Noch wichtiger ist das: „Der Verkauf ist der Applaus, den Künstler bekommen“.

Der nächste Schritt: Die beiden „Circle of Life“-Bilder schickt Gerrit Hodemacher zu einer Ausstellung nach Peking. © Quelle: privat

Und er zieht eine Parallele zu einem anderen wichtigen Thema in seinem Leben. „Fußball habe ich ja auch gespielt, um zu gewinnen.“ Sein Traum war mal eine Profikarriere als Torwart, bei Hannover 96 bekam er einen Amateurvertrag, er saß zweimal auf der Ersatzbank hinter dem damaligen Torwart Jörg Sievers (57). Dem Sport ist er heute noch treu, nebenbei arbeitet Hodemacher in der 96-Fußballschule als Torwarttrainer. „Es können eben sehr viele Talente in einem Menschen stecken.“