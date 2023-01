﻿Künstler wollen Vahrenheide bunter machen

Seit ein paar Monaten ist die Künstlerin Kristin Heike mit ihrem Atelier aus Mitte in Vahrenheide beheimatet. Nun will sie sich in ihrem Stadtteil mit anderen Künstlern auch zeigen und lädt zu kostenfreien Veranstaltungen ein.

Vahrenheide. Der Stadtteil Vahrenheide ist ein durchaus bunter, jetzt aber wollen Künstlerinnen und Künstler um Veranstalterin Kristin Heike (banks of colour) noch ordentlich Farbe ins Viertel bringen. Der Titel ihrer Ausstellung ist Programm: "Burn, Baby, Burn", so der Titel. Heike klärt auf: "Wir brennen für Kunst und zeigen dies in einer gemeinsamen Ausstellung ab dem 25. Februar."

Ari Temper, Jan-Philippe Lücke, Kristin Heike, Lisa Elias, Sam Aidara und Sergen Pasalilar stellen ihre Arbeiten aus und zeigen verschiedene Facetten aus Hannovers Kunstlandschaft – Kollagen, Malereien und Zeichnungen können in den neuen Räumlichkeiten von "KrAss UnARTig", Verein autodidaktischer Künstler in Deutschland, betrachtet – und natürlich auch erworben – werden. Das Atelier mit Galerie befindet sich in der Ikarusallee 13.

„Wir freuen uns, Kunstinteressierte- und Begeisterte in den Stadtteil Vahrenheide zu locken, da dieser nur wenig kulturell erschlossen ist“, so Kristin Heike. Gleich drei Events sind dazu geplant: Am 25.Februar gibt es die Vernissage von 16 bis 22 Uhr inklusive Live Musik. Am 11. März öffnet um 16 Uhr eine „Exzentriker Lesung“ in der Ausstellung. Und die Finissage wird am 25. März, ebenfalls ab 16 Uhr, gefeiert. Liedermacher Leon Ladwig wird zur Finissage ein Konzert in den Räumlichkeiten geben.

Außerhalb der drei festen Termine kann die Ausstellung nach Absprache besucht werden. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei.