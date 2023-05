﻿Brand im Keller des Plümecke: So hat der Wirt der Kultkneipe die Nacht erlebt

Hannover. Er fragt die Kollegin noch: „Whitney, sag mal, riechst Du das auch?“ Nur ein leichtes Flackern ist hinter den kleinen Fenstern der Eingangstür zu sehen. Er öffnet die Tür und schließt sie wieder. Dann sagt er zu Whitney: „Ruf sofort die Feuerwehr!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So schildert David Elbert den Moment, als er die Flammen im Bierkeller der Lister Kultkneipe Plümecke entdeckte. In dem Mehrfamilienhaus an der Voßstraße schlafen zu diesem Zeitpunkt offenbar alle Nachbarn. Wenige Minuten später, so schildert es der Wirt, sind schon Feuerwehr und Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Drei Personen werden leicht verletzt. 30 Bewohnerinnen und Bewohner retten die Einsatzkräfte aus dem stark verrauchten Gebäude.

Erst war es ein „ganz normaler Freitagabend“

Der Wirt berichtet wenige Stunden später schnell, fast atemlos, aber auch gefasst von den Ereignissen dieser Nacht, die als „ganz normaler Freitagabend“ begann und für ihn erst um 6.30 Uhr endete. Elbert erzählt von seiner Kollegin, die bis zum Morgen mit ihm draußen ausgeharrt habe, von den Stühlen vor der Kneipe, auf denen die Bewohnerinnen und Bewohner während des Einsatzes warten konnten. Und er erzählt auch von der Frage, deren Antwort sich an diesem Abend wohl keiner ausmalen wollte: Was wäre gewesen, wenn sie nicht da gewesen wären?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Feuer an der Voßstraße: Feuerwehr und Polizei waren am frühen Samstagmorgen am Plümecke im Einsatz. © Quelle: Christian Elsner

„Glück im Unglück“, nennt Elbert das. Glück, weil die Arbeit in einer Kneipe mit dem letzten gezapften Bier und dem letzten Gast, der geht, nicht beendet ist. Glück, weil die beiden noch etwas quatschten und aßen. Glück, weil sie sich noch entschlossen, etwas mehr aufzuräumen. Glück, dass der Wirt und seine Kollegin den Seiteneingang fürs Personal nutzen und so das Feuer vom Vorflur des Hauses aus entdeckten. Glück, dass es Freitagabend war und das Plümecke überhaupt geöffnet hatte.

„Jeder andere hätte auch so gehandelt“

Und Glück, dass sie schnell die Feuerwehr alarmierten. „Jeder andere der da gewesen wäre, hätte wahrscheinlich auch so gehandelt“, sagt Elbert. Dank, das habe er den Nachbarn gesagt, braucht es nicht. Vielmehr klingt häufig selbst Dankbarkeit in seiner Stimme mit, wenn er erzählt. Vor allem dafür, dass es allen gut geht. Aber auch für den Einsatz von Polizei und Feuerwehr. „Die kennt man alle, weil alle schon mal auf eine Currywurst und ein Bier da waren“, sagt er und lacht. Bereits am Morgen nach dem Brand hätten ihn Dutzende besorgte Nachrichten auf dem Handy erreicht.„Für viele ist das Plümecke was ganz besonderes.“

Seit Jahren schon ist das Plümecke „sein Baby“: Wirt David Elbert 2016, als er das Plümecke übernommen hat. © Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Die Gaststätte selbst sei bis auf den Rauch aber nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, sagt Elbert. Der Verpächter habe ihm bereits gesagt, dass auch sonst alles auf einem guten Weg sei. „Natürlich ist es unser oberstes Ziel, Mittwoch wieder am Start zu sein.“ Das Plümecke öffnet wegen Personalmangels nur von mittwochs bis freitags. Dann aber will Elbert für diejenigen, die sich Sorgen um die Kultkneipe und ihren Wirt gemacht haben, erst einmal ein „Beruhigungsbier“ zapfen.

HAZ