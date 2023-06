﻿Nach Brand in der List: Kultkneipe Plümecke zieht kurzerhand um

Hannover. Die Kultkneipe Plümecke kann nach dem Brand am vergangenen Wochenende doch nicht wie geplant in den urigen Räumen an der Voßstraße öffnen. Doch der Wirt hat sich eine Lösung ausgedacht: Die Kultkneipe zieht kurzerhand in dieser Woche um.

Derweil ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben weiter zur Brandursache. In der Nacht zu Sonnabend, 27. Mai, war im Keller des Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte 30 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Haus retten – offenbar auch dank des schnellen Eingreifens des Wirts David Elbert.

Großeinsatz der Feuerwehr: Am vergangenen Wochenende hatte es im Plümecke gebrannt. © Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Plümecke ist noch ohne Strom und Gas

Elbert wollte die Lister Kultkneipe dann auch schnell wieder öffnen. Regulär hat das Plümecke von mittwochs bis freitags geöffnet. Doch das klappt nun nicht. „Wir haben kein Strom, kein Gas, kein Wasser“, sagt er. Der Wirt hofft, in der kommenden Woche wieder regulär öffnen zu können.

Bis dahin zieht das Plümecke nun am Donnerstag, 1., und Freitag, 2. Juni, in die Boca Gastrobar, die Elbert gemeinsam mit Vater Christoph betreibt. „David hat gesagt, was sollen wir zu Hause rumsitzen und Däumchen drehen“, sagt der. Die Currywurst kommt zwar nicht mit an die Kriegerstraße, dafür gibt es in der Zeit von 17 bis 23 Uhr Frikadellen, Bockwurst und natürlich Bier.

