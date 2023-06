﻿Ein Programm, viele Partner – so vielfältig waren die Veranstaltungen von „Startklar in die Zukunft“

Der Kulturtreff Bothfeld hat mit dem vom Land Niedersachsen geförderten Programm „Startklar in die Zukunft“ sein bisher größtes Projekt in Hannover umgesetzt und dafür mit vielen Partnern kooperiert. 600 Teilnehmende machten mit.

Hannover. Malen, Handwerken, einen Rap-Song produzieren: All das war im Rahmen des Programms „Startklar in die Zukunft“ möglich. Organisiert wurden die mehr als 30 Angebote vom Kulturtreff Bothfeld, die finanziellen Fördermittel kamen vom Land Niedersachsen. An den Veranstaltungen beteiligten sich zahlreiche lokale Kooperationspartner, darunter die Stadtteilbibliothek Bothfeld und der Stadtteilbauernhof, aber auch die Flüchtlingsunterkünfte im Bezirk Bothfeld-Vahrenheide. Der Ukrainische Verein in Niedersachsen war ebenfalls als Partner dabei.