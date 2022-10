﻿Tanzen in der Tiefgarage: Kulturtreff Roderbruch feiert ungewöhnliches Herbstfest

Der Kulturtreff Roderbruch benötigt dringend mehr Platz – doch eine dauerhafte Lösung ist vorerst nicht in Sicht. Immerhin: Die Verantwortlichen reagieren auf das Problem mit Kreativität und feiern ihr Herbstfest an einem ungewöhnlichen Ort.

Hannover. Wenn eine leer stehende Tiefgarage einen Nachmittag lang zum Festplatz wird, sind gute Ideen und viele Helferinnen gefragt. Der Kulturtreff Roderbruch hat beides und darüber hinaus reichlich Erfahrung im Improvisieren. Und so konnte das Organisationsteam am Ende des Tages eine positive Bilanz ziehen. 200 Gäste waren der Einladung des Kulturtreffs und seines Kooperationspartners, dem Immobilienkonzern Vonovia, zu einem ungewöhnlichen Herbstfest in der untersten Etage des Hochhausviertels gefolgt.

Das Programm, das Jung und Alt geboten wurde, war bunt und attraktiv. Die Quiltgruppe namens „Die Einfädlerinnen“ präsentierte auf Stellplatz 346 ihre selbst genähten Taschen und Kissen. Schräg gegenüber bemalte Kulturtreff-Chefin Petra Volk mit Kindern Kastanien, während ein paar Parkplätze weiter mit viel Geschick bunte Papierlaternen gebastelt wurden. Hinten rechts in der Tiefgarage lud Tanzlehrer Mark Rudi Jugendliche zum Hip-Hop-Schnellkurs ein, in gebührendem Abstand zu den beiden Clowns Fidolo und Fusel, die für gute Laune sorgten. Auch das üppige Kuchenbuffet, der Bratwurstgrill und der Stand mit selbst gemachten Marmeladen waren gut besucht.