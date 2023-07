﻿Farbtupfer an der Schloßwender Straße: Kunst am Bau bei Hanova

Hannover. Die meisten Neubauten in Hannover haben eine Backsteinfassade – das hat historische Gründe, weil Ziegel lange Zeit der am einfachsten verfügbare Hartbaustoff in Norddeutschland waren und in Hannover zu besonders schöner Architektur verarbeitet wurden. An der Schloßwender Straße zeigt die Baugesellschaft Hanova bei ihrem Apartmenthaus „Nanos“ jetzt, dass sich Backstein auch gut mit bunter Kunst kombinieren lässt.

Das Gebäude, das oben das Studierendenwohnheim „Nanos“ beherbergt und unten eine Kita, hat eine Art Lärmschutzwand mit großen Fensterflächen zur lauten Schloßwender Straße. Für die Gestaltung der Fenster hatte Hanova einen Wettbewerb zur Kunst am Bau ausgeschrieben.

„Nanos“ in der Nordstadt mit Kunst am Bau

Gewonnen hat der Düsseldorfer Künstler Frank Wurzer. Nach eigenen Angaben hat er für die Motive der 13 Fenster „Szenen des öffentlichen Lebens, von Menschen, Tieren, Gegenständen der Großstadt aus der Vogelperspektive fotografisch festgehalten, künstlerisch weiterbearbeitet und abstrahiert“. Die Szenerien sollen zum Beispiel Passanten, Hunde und Fahrradfahrende zeigen.

„Eindeutige Form- und Farbsprache“: Die Gestaltung der Fenster am „Nanos“-Gebäude hat die Jury überzeugt. © Quelle: Henning Stauch

Der Künstler habe die Jury überzeugt mit „seiner eindeutigen Form- und Farbsprache“ und der „Auseinandersetzung mit Licht- und Schattenspielen, die wir alle in unserer nächsten Bewegungsumgebung erleben“, sagte Cornelia Drees von der Galerie Drees, die den Wettbewerb gemanagt hat. Das Farbkonzept sei „ein Spiel mit der Urbanität und Bewegung im Straßenraum“, die Motive zeigten „Facetten des täglichen Lebens“.

Sechs Künstler waren geladen

Sechs Künstlerinnen und Künstler waren zum Wettbewerb geladen gewesen: die Künstlergruppe 22-Quadrat (Osnabrück), Benjamin Badock (Leipzig), Lucia Dellefant (München), Farzane Vaziritabar (Weimar), Julia Schmid (Hannover) und eben Frank Wurzer (Düsseldorf). Hanova-Chef Karsten Klaus lobte, die Ausgestaltung mache die Fensterfront zu „einem wahren Blickfang: Wir hoffen auf viele kunstinteressierte Hannoveranerinnen und Hannoveraner“. Die Jury war unter anderem mit Architekten und Museumsbeschäftigten besetzt.

Wettbewerbssieger: Künstler Frank Wurzer (rechts, hier mit Hanova-Chef Karsten Klaus) hat den Außenbereich des „Nanos“-Gebäudes gestaltet. © Quelle: Henning Stauch

Für das kommunale Unternehmen Hanova ist es bereits der dritte „Nanos“-Bau im Nordstädter Uni-Umfeld. Die anderen beiden stehen an der Kopernikusstraße und auf dem Klagesmarkt. Mit den Appartementhäusern schlägt das Unternehmen drei Fliegen mit einer Klappe: Man schafft auf dem Papier relativ schnell sehr viele Wohnungen, weil die Appartements winzig sind, die finanzielle Förderung ist bei Mikroappartements in Relation zum geschaffenen Wohnraum relativ hoch – und nicht zuletzt entlastet das Unternehmen natürlich auch den Wohnungsmarkt mit den Projekten.

Maschseekinder betreiben Kita

Im Gebäude sind 66 Mikroappartements entstanden, von denen 25 Prozent öffentlich gefördert sind, sowie zehn Dreizimmerwohnungen und die Kita. Sie wird von den Maschseekindern betrieben und soll am 1. August eröffnet werden.

