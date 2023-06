﻿Stühlerücken in der List: „La Rock“, „Boca“ und Modelabel Dörpwicht helfen einander

Hannover. Großes Stühlerücken im „La Rock“: Restaurantchef Frank Ochotta (59) hat das Modelabel Dörpwicht in seinem Lokal an der Voßstraße 51 aufgenommen. Denn das hannoversche Unternehmen von Designerin Stefanie Sieverding (32) und Franziska Kordis (37) war kurzfristig obdachlos geworden – auf Behördenanweisung wurde ihr Laden in der Nordstadt geschlossen. Der Grund: „Der Boden ist einsturzgefährdet, besonders im Verkaufsbereich, aber auch in der Werkstatt“, erklärt Kordis.

Dörpwicht steht für nachhaltige und exklusive Mode, made in Germany. Bisher wurde die Kollektion in der Oberstraße gefertigt und verkauft. „Wir bekamen die Order, sofort rauszugehen und die Räume nicht mehr zu betreten. Das ist eine totale Katastrophe“, sagt Franziska Kordis. „Selbst unsere Nähmaschinen konnten wir nicht mitnehmen. Wir können derzeit nicht produzieren.“

Neues Zuhause: Franziska Kordis (links) und Stefanie Sieverding freuen sich auf eine rockige Sommerzeit im „La Rock“. © Quelle: Ilona Hottmann

Vor einem Jahr hatte Frank Ochotta neue Schürzen für das „La Rock“-Team bei Dörpwicht in Auftrag gegeben, seitdem sind sie befreundet: „Als ich von der Notlage hörte, war mir klar, dass ich sofort helfen muss“, erzählt Ochotta. „Wir haben keine richtigen Außenplätze, im Sommer ist im Lokal nicht viel los. Wir haben also Platz. Im oberen Restaurantbereich ist jetzt ihr Showroom.“ Um auf den Neuzugang hinzuweisen, hat er spontan ein Weintasting mit Gregor Jänecke-Nimptsch von „Le Sommelier“ organisiert und Freunde eingeladen, die neuen „La Rock“-Mitbewohner kennenzulernen.

Wenn das Lokal Ende Juni in die Sommerpause geht, können sie sogar den gesamten Laden bis Anfang August nutzen. „Wir wissen nicht, wie es in der Nordstadt weitergeht, niemand konnte uns sagen, ob und wann wir an unsere Maschinen wieder herankommen“, sagt Franziska Kordis. „Als Frank uns anrief, war das sehr emotional für uns. Wir sind so froh!“ Derzeit suchen sie nach auch nach neuen Räumen.

„Boca“ und „La Rock“ kochen gemeinsam

Aber auch Ochotta zieht um – zumindest für zwei Tage. Zusammen mit Christoph Elbert (61, betreibt das „11A“ am Lindener Küchengarten) will er gemeinsame Küche machen: Denn Elberts Sorgenkind ist das „Boca“ in der Spichernstraße. Seit Corona fehlt ihm das Personal, um den Laden mit großer Außenterrasse dauerhaft zu öffnen. Kurzfristig war für einige Abende das „Plümecke“, das Elberts Sohn David betreibt, im „Boca“ untergekommen – die Kultkneipe hatte wegen eines Brandschadens schließen müssen. Elbert hofft, dass sein Sohn nächste Woche wieder eröffnen kann.

„Wir machen zusammen eine Küchenparty“, kündigt Ochotta an. „Wir probieren es an zwei Tagen aus, wird die Idee gut angenommen, könnte daraus langfristig eine Zusammenarbeit werden: Wir haben das Personal – und das ,Boca’ hat die Räumlichkeiten und die Außenterrasse. Perfekt!“

Am 27. und 28. Juni, 19 Uhr laden die beiden Gastronomen zu „La Rock’n Boca“ ein. Elbert wird mit „La Rock“-Koch Jan Peinemann ein 4-Gänge-Menü zaubern, dazu gibt es vier passende Weine. Ochotta kümmert sich um den Service. „Wir beide kennen uns schon 30 Jahre“, sagt Elbert. „Wir haben uns in der Berufsschule kennengelernt“, erzählt Ochotta. Die Idee zur gemeinsamen Küche kam aber eher zufällig: Elbert parkte sein Auto vorm „La Rock“, Ochotta kam heraus und die beiden kamen ins Reden.

„Wenn jeder nur sein eigenes Süppchen kocht, kommen wir alle nicht weiter! Wir sollten im Gegenteil viel mehr zusammenhalten“, findet Ochotta. „So nutzen wir Synergieeffekte und schauen danach in glückliche Gesichter.“

