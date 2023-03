﻿Landeswettbewerb „Jugend jazzt“: Bigband der Käthe-Kollwitz-Schule in der List landet auf dem dritten Platz

Die Aula der Käthe-Kollwitz-Schule in Hannover-List war in diesem Jahr der Austragungsort für den Landeswettbewerb „Jugend jazzt“. Bands aus allen Teilen Niedersachsens traten gegeneinander an. Die Schule konnte ihren Sieg von 2019 allerdings nicht verteidigen.

