An drei Tagen: Auf Teil der A352 steht in beiden Richtungen nur eine Spur zur Verfügung

Steinhuder Meer

Schilder warnen: An den Badestellen am Steinhuder Meer, der Badeinsel Steinhude in Wunstorf und der Weißen Düne Mardorf in Neustadt gibt es ein erhöhtes Aufkommen an Blaualgen. Besucher sollten besonders auf Kinder und Hunde aufpassen.