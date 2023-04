﻿Gutachten: Land lässt Lärm durch Nachtflüge überprüfen

Geplant sind Messungen in den verkehrsreichsten Monaten dieses Jahres von Mai bis Oktober. Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) kann sich einen teilweisen Verzicht auf Nachtflüge vorstellen. Im vergangenen Jahr gab es 13.774 Flüge in der Nacht.

Hannover. Im Streit um Nachtflüge in Hannover will die Landesregierung jetzt ein erstes Gutachten in Auftrag geben, das die Lärmbelastung entlang der Flugrouten betrachten und bewerten soll. Geplant sind demnach Messungen in den verkehrsreichsten Monaten dieses Jahres von Mai bis Oktober.