﻿Anschlagsdrohung in ICE: Polizei räumt Zug in Hannover-Langenhagen

Hannover/Langenhagen. Einsatzkräfte der Polizei mussten am Montagnachmittag einen ICE bei Hannover-Langenhagen evakuieren. Vorausgegangen war eine Anschlagsdrohung. Zu Schaden ist niemand gekommen. Ein zweiter ICE wurde wegen derselben Drohung in Hamburg geräumt und durchsucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der ICE, der in Langenhagen gestoppt wurde, kam aus Richtung Hamburg. Von unterwegs ging gegen 14.30 Uhr ein Anruf bei der Polizei in Hamburg ein, sagt Jörg Ristow, Sprecher der Bundespolizeidirektion Hannover. „Eine Person hat gedroht, den Zug beim Eintreffen am hannoverschen Hauptbahnhof in die Luft zu sprengen“, so Ristow. Der Anrufer soll dabei angegeben haben, sich an Bord zu befinden. Dafür kamen allerdings zwei Fernzüge in Betracht: Da der Zug bei Langenhagen und ein ICE bei Hamburg das Fahrtziel Hannover hatten, wurden beide kurzerhand angehalten.

Fast 500 Personen evakuiert

Bundes- und Landespolizei rückten zum angehaltenen Zug am Bahnhof Langenhagen-Mitte an. 470 Insassen wurden evakuiert. Anschließend wurden die Waggons nach einem möglichen Sprengsatz durchsucht. Nach Bundespolizeiangaben konnte allerdings kein verdächtiger Gegenstand gefunden werden. Nur ein vergessenes Gepäckstück wurde geröntgt, das sich allerdings als harmlos herausstellte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

ICE in Langenhagen geräumt: Eine Person hat angedroht, den Zug in die Luft zu sprengen. © Quelle: Christian Elsner

Was hinter der Anschlagsankündigung steckte, ist noch unklar. Schlimmeres konnte allerdings verhindert werden. Die Polizei fahndet nun nach der Person, die die geplante Tat über Telefon angekündigt hat. Ihr droht mindestens eine Strafanzeige, so Ristow. Seit etwa 17.05 Uhr ist die Zugstrecke zwischen Hamburg und Hannover wieder frei und auch der Langenhagener Bahnhof ist nicht mehr abgesperrt. Der betroffene ICE konnte weiterfahren.

Für die Insassen war in Langenhagen ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden. Einige reisten von dort mit Bus und Stadtbahn zum Hauptbahnhof Hannover.