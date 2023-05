﻿Nach Unfall: Langer Stau auf der A2 bei Hannover, Ölspur auf zwei Streifen

Kostenfrei bis 12:58 Uhr lesen

Hannover

Nach Schüssen in Flüchtlingsunterkunft Alt-Vinnhorst: Schwer verletzter Bewohner außer Lebensgefahr

Ein Polizist hat am Mittwoch mehrere Schüsse auf einen Bewohner der Flüchtlingsunterkunft Alt-Vinnhorst abgegeben. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Mittlerweile schwebt der 25-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft Hannover kann nun nähere Details zum Einsatz nennen und muss klären, ob der Polizeibeamte in Notwehr handelte.