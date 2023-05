﻿Streit um Parkplätze Am Fuhrenkampe geht weiter: Bürgermeister widerspricht Bürgern

Nachdem die Bürgerinitiative „Wir Am Fuhrenkampe“ den Wegfall der Parkplätze und die Kommunikation von Politik und Verwaltung kritisiert hatte, stellt der Bezirksbürgermeister von Herrenhausen-Stöcken, Lukas Mönkeberg, klar: Einzelne Bürger seien durchaus eingebunden worden. Zudem sei ein guter Radweg wichtiger als die Parkplätze.

Hannover. Der Streit um den Wegfall von rund 90 Parkplätzen in der Straße Am Fuhrenkampe in Ledeburg geht in die nächste Runde. Nachdem die Bürgerinitiative „Wir Am Fuhrenkampe“ öffentlich beklagte, nicht in den Entscheidungsprozess eingebunden worden zu sein, stellte Bezirksbürgermeister Lukas Mönkeberg klar, dass durchaus einzelne Bürger einbezogen wurden: „Nachdem die Drucksache im November 2021 uns vorlag, haben wir zwei Gespräche mit verschiedenen Anliegerinnen und Anliegern geführt, um einen Kompromiss zu erarbeiten.“