﻿Zu wenig Tickets verkauft: Kein „Legendenspiel“ am 1. Juli in Hannover

Hannover. So wie es plötzlich aus dem Nichts gekommen war, ist es auch schon wieder in der Versenkung verschwunden: Es wird am 1. Juli kein „Legendenspiel“ in der Heinz-von-Heiden-Arena geben, Gerüchte aus vergangenen Tagen haben sich wohl bewahrheitet. Dabei wollte Veranstalter Dennis Erdem (41) ein hochkarätiges Fußballmatch nach Hannover holen, das es in dieser Form wohl noch nie in Deutschland gegeben hat – und nun ja auch nicht geben wird.

Die Liste der Legenden ist nicht nur lang, sondern liest sich auch sehr hochkarätig: Superstars wie die Brasilianer Kaká (41), Deco (45), Rivaldo (51) und Júlio César (43) waren von dem Hamburger Erdem angekündigt worden, außerdem sollten die italienischen Weltmeister von 2006, Alessandro Del Piero (48) und Marco Materazzi (49), kommen, dann noch der Spanier Míchel Salgado (47) und Frankreichs David Trézéguet (45). Während bei Fans die Zurückhaltung groß war – in den sozialen Medien wurde die Seriosität des Events durchaus angezweifelt –, war die Euphorie bei Erdem groß. „Eigentlich wollte Ronaldinho auch kommen, er schafft es an dem Tag aber leider nicht“, hatte er in einem Interview mit uns berichtet.

Wollte eine riesige Fußballparty feiern: Dennis Erdem (rechts) kennt viele Fußballstars, unter anderem den Brasilianer Ronaldinho. © Quelle: privat

Derweil sind angeblich nur rund 1000 Tickets verkauft worden, mittlerweile hat die Plattform Eventim den Vertrieb der Karten (Kostenpunkt zwischen 35 und 85 Euro) eingestellt. Auch Dennis Erdem hat auf seiner Instagramseite Shiny Sport Videos von Fußballgrößen wie Kaká gelöscht – wie einige andere hatte der Weltmeister von 2002 Werbung für das Spektakel im 96-Stadion gemacht.

Auch sie sollten nach Hannover kommen: Dennis Erdem mit Deco (linkes Foto rechts) und Michel Salgado (rechtes Foto, rechts). © Quelle: privat

Warum aber die Absage? Funkstille aufseiten des Veranstalters. Er dürfte bereits einen gewaltigen Betrag in die Planung des Events gesteckt haben. Womöglich hat er an der entscheidenden Stelle gespart – an der Werbung. Erst einige Woche vor dem geplanten Anpfiff tauchten einige eher dürftige Hinweise auf das Spiel im Internet auf. Vielleicht hat sich der 41-Jährige auf die Strahlkraft der Spieler und insbesondere der Influencer – unter anderem sollten Sänger Pietro Lombardi (31) und Fußballstar Lukas Podolski (38) mit von der Partie sein – verlassen. Addiert man die Follower aller, kommt man locker in den dreistelligen Millionenbereich, nur nützt das nichts, wenn da die Veranstaltung nicht beworben wird.

Nicht mehr zu kaufen: Das „Legendenspiel“ am 1. Juli ist abgesagt. © Quelle: Screenshot/Eventim

Unklar bleibt bislang, was mit bereits verkauften Eintrittskarten nun passiert.

