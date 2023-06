Es sollte ein Mega-Spektakel werden. Doch das ist nun vom Tisch – zunächst: Das „Legendenspiel“ mit Altstars wie Kaká (41) und Deco (45) am 1. Juli in der Heinz-von-Heiden-Arena findet augenscheinlich nicht statt. Veranstalter Dennis Erdem (41) von Shiny hat offenbar zu wenig Tickets verkauft – und das Event deshalb verschoben.

Hannover. So wie es plötzlich aus dem Nichts gekommen war, ist es auch schon wieder in der Versenkung verschwunden: Es wird am 1. Juli kein „Legendenspiel“ in der Heinz-von-Heiden-Arena geben, Gerüchte aus vergangenen Tagen haben sich wohl bewahrheitet. Dabei wollte Veranstalter Dennis Erdem (41) ein hochkarätiges Fußballmatch nach Hannover holen, das es in dieser Form wohl noch nie in Deutschland gegeben hat – und nun ja auch nicht geben wird. Zumindest zunächst nicht: „Das geplante Legendenspiel wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben“, so der Hamburger.