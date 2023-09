﻿So haben Lehrerkräfte der Grundschule Hannover-Wettbergen ihren Besuch in Südafrika erlebt

Wettbergen. In der Grundschule Wettbergen beginnen jetzt alle Kinder einmal in der Woche den Schultag mit einem gemeinsamen Singen in der Aula – für Schulleiter Robert Kühn ist das ein Stück Südafrika, das er von einem Besuch in der Partnerschule Cathcart R.C. Primary School am Ostkap mitgebracht hat. „Dort singen und tanzen immer alle“, sagt er. „Das bringt Fröhlichkeit in die Schule.“ Diese sei für die Kinder der Jahrgänge eins bis sieben, die oft mit 35 anderen Schülern dicht gedrängt im Klassenraum sitzen, eine „Oase in der Armut“, fügt er hinzu. „Die einzige Chance auf ein Stückchen Teilhabe.“

Bleibende Eindrücke: Schulleiter Robert Kühn und Sozialarbeiter David Hambach berichten von ihrer Reise zur Partnerschule nach Südafrika. Im Foto im Hintergrund ist Lehrer Max Ristenpart dort inmitten von Schülern zu sehen. © Quelle: Saskia Döhner

Eine Armut, die sprachlos macht

Eine Woche haben Kühn, Schulsozialarbeiter David Hambach sowie die Lehrkräfte Katjana Hink und Max Ristenpart an der Partnerschule in Cathcart verbracht. Noch immer sitzen die Eindrücke der Reise bei ihnen tief. „Wir sind als andere Menschen wiedergekommen“, sagt Kühn. Hambach spricht von einer „krassen Armut“, von dem beißenden Geruch verbrannten Plastiks, von Kindern, die in Müllbergen spielen und dennoch lachen, von Menschen, die reglos auf der Straße liegen. Von seiner Zeit als Leiter einer deutschen Schule in Brasilien kennt Kühn die Armut der Favelas. Doch das, was er in Südafrika gesehen hat, habe ihn sprachlos gemacht: „Da leben acht bis zwölf Menschen in Wellblechhüten, in denen wir gerade mal Gartengeräte abstellen würden.“ Die Armut stehe im Gegensatz zu der Herzlichkeit und Fröhlichkeit in der Schule. Die Kinder trügen mit Stolz ihre Schuluniform, weil das zeige, dass sie dazugehörten.

Hinter Stacheldraht: In dieser Wellblechhütte ist die Schulküche untergebracht. © Quelle: Robert Kühn

Partnerschaft besteht seit 2020

Die Partnerschaft mit der Primary School in Cathcart besteht seit drei Jahren. Die Grundschule Wettbergen ist einige der wenigen Grundschulen in Niedersachsen, die eine solche Verbindung eingegangen sind. Die meisten Partnerschaften bestehen mit weiterführenden Schulen. Die Cathcart School gehört dem Netzwerk „Niedersächsische Partnerschulen mit Afrika“ an. Das Kultusministerium hat die Wettberger Schule gezielt angesprochen, weil sie auch eine Partnerschaft mit einer englischen Schule pflegt – auch das ist für eine Grundschule ungewöhnlich. Jahrelang sind regelmäßig rund zehn Viertklässler nach Towcester gefahren. In der Corona-Zeit sei der Austausch leider eingeschlafen, sagt Schulleiter Kühn, solle jetzt aber wiederbelebt werden.

Digitaler Austausch: Die Grundschule Wettbergen hat ihrer Partnerschule in Südafrika zehn Tablets geschenkt, die Schulleiter Sipho Nuntsu hier testet. Mit den Geräten haben die Partnerschulen in der Corona-Zeit den Kontakt gehalten. © Quelle: Robert Kühn

Wegen der Pandemie hat der Austausch mit der südafrikanischen Schule zunächst vor allem virtuell stattgefunden – mit Videokonferenzen, Brieffreundschaften, Fotobüchern, Paketen und einem gemeinsamen Musikprojekt. Auch als die Lehrergruppe in Südafrika war, gab es eine Videokonferenz mit der Grundschule Wettbergen. Dadurch, dass vertraute Personen plötzlich auf dem Bildschirm in Afrika zu sehen waren, sei der weit entfernte Kontinent den Kindern nochmals ein Stück nähergebracht worden, erzählt Schulsozialarbeiter Hambach.

Geschenk mit Herz: Diese Urkunden hat die Grundschule Wettbergen von ihrer Partnerschule in Südafrika nach dem Besuch bekommen. © Quelle: Saskia Döhner

Mittendrin: Sozialarbeiter David Hambach, Lehrerin Katjana Hink und Kinder von der Partnerschule. © Quelle: Robert Kühn

Lehrer aus Afrika waren im Sommer 2022 in Wettbergen

Im vergangenen Sommer ist erstmals eine Lehrergruppe um Schulleiter Sipho Nuntsu aus Südafrika nach Wettbergen gekommen. „Das war magisch“, erinnert sich Kühn. Die Gäste waren bei Eltern und Lehrkräfte der Grundschule untergebracht, daraus sind Freundschaften entstanden, die fortbestehen. Wenn Kühn und Hambach vom jüngsten Gegenbesuch erzählen, geraten sie ins Schwärmen. Sie seien wie Staatsgäste empfangen worden, mit Polizeieskorte vom Flughafen und unter musikalischer Begleitung durch das ganze Dorf geleitet worden.

Empfangen wie Staatsgäste: Lehrerin Katjana Hink von der Grundschule Wettbergen in Südafrika. © Quelle: Robert Kühn

Schön wäre es, wenn sich nicht nur die Lehrkräfte, sondern auch die Kinder persönlich begegnen könnten, sagt der Schulleiter. Erklärtes Ziel sei es, Schülerinnen und Schüler aus Südafrika möglichst bald nach Deutschland zu holen. Die Sicherheitslage lasse es aber derzeit nicht zu, dass Grundschüler aus Wettbergen ohne ihre Eltern zur Schule in die afrikanische Township reisten. Den Lehrkräften aus Hannover hatte man während ihres Aufenthalts dringend empfohlen, nach 18 Uhr nicht mehr das Hotel zu verlassen.

