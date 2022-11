﻿Spektakulärer Fund: Bislang unbekannte Handschrift zeigt, wie Leibniz einst nach Hannover kam

Hannover. Man tritt dem Gelehrten nicht zu nahe, wenn man sagt, dass er eine Sauklaue hatte. Manche Buchstaben sind winzig klein, einige Wörter kräftig ausgestrichen, und die Zeilen fließen teils ineinander. Dafür schrieb Gottfried Wilhelm Leibniz an den „durchlauchtigsten Herzog“ über wichtige Dinge – es ging um eine kleine Meditation über den freien Willen des Menschen und die göttliche Vorsehung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Leibniz-Bibliothek hat jetzt bei einer Auktion für 20.000 Euro zwei etwa postkartengroße Blätter erworben, die Gottfried Wilhelm Leibniz eigenhändig beschrieben hat. Es handelt sich dabei um das Konzept für einen Brief, den der Denker am 13. Februar 1671 verfasste.

Gewichtige Gedanken: Der Briefentwurf aus dem Jahr 1671. © Quelle: Nancy Heusel

Das auf Deutsch formulierte Briefkonzept war der Forschung bisher unbekannt. Dabei stehen die Zeilen, die der Philosoph in Mainz mit eigener Hand zu Papier brachte, für einen Wendepunkt in Leibniz' Leben: Sie sind das erste überlieferte Schriftzeugnis aus seiner Korrespondenz mit seinem späteren Arbeitgeber, dem hannoverschen Herzog Johann Friedrich. Leibniz kam 1676 an den Hof in Hannover und blieb dort tätig bis zu seinem Tod 1716.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stolz auf die Neuerwerbung: Bibliotheksdirektorin Anne May mit der Leibniz-Handschrift. © Quelle: Nancy Heusel

„Ein bedeutendes Zeugnis“

„Das Briefkonzept ist ein bedeutendes Zeugnis des frühen Leibniz auf seinem Weg nach Hannover“, sagt Bibliotheksdirektorin Anne May. Etwa alle zwei Jahre tauche ein Leibniz-Manuskript im Handel auf, erklärt Matthias Wehry, Leiter der Handschriftenabteilung der Bibliothek: „Wir kaufen nur wenige der Stücke, die auf den Markt kommen.“ Dieses Manuskript aber sei besonders bedeutsam, unter anderem, weil es den Beginn von Leibniz’ Beziehungen zum Welfenhof markiert.

Hannovers größter Gelehrter: Gottfried Wilhelm Leibniz. © Quelle: Archiv

„Ich freue mich, dass wir an diesem Ankauf mitwirken konnten“, sagt Gesa Schönermark von der Stiftung Niedersachsen, die 10.000 Euro für den Erwerb der Handschrift beigesteuert hat. In dem Schriftstück deutet Leibniz an, dass sich die theologischen Differenzen zwischen den christlichen Konfessionen lösen lassen könnten, wenn es erst einen Konsens in den Disputen um menschliche Freiheit und Prädestination gebe. Er nimmt darin bereits einige Gedanken seiner berühmten Theodizee vorweg.

Das Schriftstück sei "eine enorme Bereicherung für den in der Bibliothek verwahrten Briefwechsel", sagte Michael Kempe, Leiter des Leibniz-Archivs, bei der Vorstellung der Handschrift. Die umfangreiche Korrespondenz des Gelehrten, die im Tresor der Bibliothek lagert, gehört seit 2007 zum Weltdokumentenerbe der Unesco. Insgesamt umfasst der Leibniz-Nachlass dort rund 100.000 Blätter. Und die zwei, die jetzt neu hinzugekommen sind.