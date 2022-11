﻿Klitschko nimmt den Leibniz-Ring für die Ukraine entgegen

Der Presse-Club Hannover will den Leibniz-Ring 2022 an das ukrainische Volk verleihen, Wladimir Klitschko soll ihn im Frühjahr entgegennehmen. Jetzt hat die Jury die Siegerin im Goldschmiedewettstreit bekanntgegeben – es ist die gleiche wie im Vorjahr. Doch es gab auch eine echte Überraschung bei der Verkündung zum mittlerweile 25. Leibniz-Ring.

Hat den Leibniz-Ring 2022 entworfen: Goldschmiedin Andrea Spielmeyer aus Bramsche bei Osnabrück mit ihrem Ring aus Rotgold und Titan, der eine Stickerei in der Tradition der Vyshyvankas (ukrainische Stickerei) einfasst.

Hannover. Die feingliedrige Vyshyvanka gilt in der Ukraine als typische Stickkunst – und schmückt den Leibniz-Ring 2022, der nach dem Willen des hannoverschen Presse-Clubs nicht an eine Einzelperson vergeben wird, sondern an das kriegsgeplagte ukrainische Volk. Das Ringdesign stammt von der Goldschmiedin Andrea Spielmeyer aus Bramsche bei Osnabrück, die auch im Vorjahr den Siegerring gefertigt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leibniz-Ring 2022: Wladimir Klitschko will Preis entgegennehmen

Jedes Jahr organisiert der Presse-Club einen Wettbewerb unter Handwerkerinnen und Handwerkern der Schmuckschmiedekunst. Der erste Platz ist mit 3500 Euro dotiert. Neun Ringe wurden dieses Mal eingereicht. Dass die Vorjahresgewinnerin erneut den Sieg davonträgt, sei Zufall, sagt das langjägrige Jurymitglied Sabine Wilp von der Handwerksform Hannover: „Dieser Ring hat uns am meisten überzeugt.“

Hat den Leibniz-Ring 2022 entworfen: Goldschmiedin Andrea Spielmeyer aus Bramsche bei Osnabrück mit ihrem Ring aus Rotgold und Titan, der eine Stickerei in der Tradition der Vyshyvankas (ukrainische Stickerei) einfasst. © Quelle: Rainer Dröse

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stickerei ist eingefasst in Rotgold und Titan. Das Material zeuge von „Mut, Stärke, Festigkeit, Schutz und Bewahrung“, heißt es in der Begründung der Jury. Die Vyshyvanka-Stickerei hingegen, ausgeführt in den typischen Farben ukrainischer Hemden, sei „still, leuchtend, lebendig, souverän und zugleich mahnend“. Der Ring „strahlt eine Ruhe aus, die uns alle beeindruckt hat“, sagt der Presse-Club-Vorsitzende Jürgen Köster.

Große Vielfalt

Die Vielfalt der eingereichten Ring-Konstruktionen, die laut Ausschreibung nicht tragbar sein müssen, war wieder groß. Goldschmiedin Jutta Arndt aus Hannover (Gewinnerin aus 2004) etwa hat einen ukrainischen Geldschein mit Goldgarn umwickelt. Marco Kurapkat aus Isernhagen (Gewinner aus 2017) lässt eine Friedenstaube auf einem Ring aus zwölf EU-Sternen landen.

Jubiläumsring als Sonderpreis: Goldschmiedin Britta Schwalm aus dem Raum Frankfurt hat eine Sonnenblume mit etwa 450 vergoldeten Kernen entworfen, von denen 80 Kerne aus puren 750er Gold bestehen, einzeln entnehmbar mit Verschluss, sodass sie als Kettenanhänger nutzbar sind. Die 80 "Kerne" sollen 2023 zu Gunsten der Ukraine versteigert werden. Das war der Jury einen Sonderpreis zur 25. Verleihung des Leibniz-Ringes wert. © Quelle: Rainer Dröse

Besonders beeindruckt aber hat die Jury der Beitrag von Britta Schwalm aus dem Raum Frankfurt. Sie hat eine lebensgroße Sonnenblume mit 450 vergoldeten „Kernen“ in einen symbolischen Ring platziert und präsentiert das Ganze in einem Barockrahmen. Das Besondere aber: 80 der Kerne bestehen vollständig aus 750er Gold, sie lassen sich einzeln herausnehmen und dann dank eines Verschlusses wie Tropfen an einer Kette tragen.

Tropfen zum Versteigern

Der Vorschlag der Goldschmiedin Schwalm: Die Tropfenkerne aus insgesamt 80 Gramm purem Gold sollen einzeln zugunsten ukrainischer Hilfsprojekte versteigert werden. „Eine tolle Idee“, sagt Clubvorstand Köster. Die Ring-Jury hat daraufhin ein weiteres Preisgeld in Höhe von 3500 Euro bei Unterstützern eingesammelt. Und weil der Leibniz-Ring gerade zum 25. Mal vergeben wird, heißt das Sonnenblumen-Projekt jetzt Jubiläumsring.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Notärztin Julia „Tayra“ Pajewska wird erwartet

Wann genau der Leibniz-Ring 2022 übergeben wird, ist noch nicht ganz klar. Eine für das Jahresende geplante Veranstaltung wurde ins Frühjahr verschoben. Das Schmuckstück soll überreicht werden an Ex-Boxer Wladimir Klitschko und die ukrainische Notärztin Julia „Tayra“ Pajewska. Die Terminfindung laufe, sagt Köster.