﻿Hunde müssen bis zum 15. Juli an die Leine: Diese Pflicht ist zumutbar

Seit dem 1. April müssen Hundebesitzerinnen und -besitzer in Hannover ihre Vierbeiner beim Spazierengehen wieder an die Leine nehmen. Das sorgt alljährlich für Unmut. Doch angesichts von Artensterben und zahlreichen Auslaufflächen in der Stadt ist diese Pflicht zumutbar, meint Linda Tonn.

