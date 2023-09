Der „Leinestern“ für ehrenamtlichen Einsatz wurde bei einer Gala vergeben

Die drei Nominierten in den verschiedenen Sparten und ihre Arbeit wurden jeweils in einem kurzen Film vorgestellt. In der Kategorie „Soziales“ belegte Imme Sierk-Krüger für die Initiative wellcome Hannover, die sich im ersten Jahr nach der Geburt um Babys kümmert und so deren Familien entlastet, den ersten Platz, den zweiten Preis erhielt Joachim Wehrmann, der sich als vielseitiger Unternehmer mit dem Verein „Business for Kids“ etwa für Schwimmunterricht für Kinder einsetzt. Dritte wurde Theresia Urbons, die sich für Aufklärung über die Krankheit Alzheimer engagiert.