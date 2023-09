HAZ-Serie

Das macht die Wohnhäuser an der Südstädter Roseggerstraße in Hannover zu Denkmalen

Der Bertha-von-Suttner-Platz in Hannover hieß früher Karl-Peters-Platz. Als er gebaut wurde, entstanden auch die Häuser an der Roseggerstraße. Heute stehen sie mitsamt der Vorgärten unter Denkmalschutz – alles ist jedoch nicht mehr erhalten. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.