﻿Lesenetzwerk Mentor wird 20 Jahre alt – und feiert im hannoverschen Rathaus

Hannover. Die letzte Schreckensnachricht beim Thema Lesekompetenz ist gerade drei Wochen alt: Jeder vierte Viertklässler in Deutschland kann laut einer aktuellen Studie zufolge nicht richtig lesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

1300 Leselernhelfer an 192 Schulen in Hannover und Umgebung

Das im Jahr 2003 in Hannover von dem Buchhändler und Lese-Enthusiasten Otto Stender gegründete Lesehelfer-Netzwerk Mentor ist eine Institution, die sich dieser Misere mit unermüdlichem Einsatz entgegenstemmt. Am Dienstag, 6. Juni, feierte der Verein nun mit rund 230 Gästen aus der Stadtgesellschaft im Gartensaal im Neuen Rathaus sein 20-jähriges Bestehen. Zurzeit engagieren sich 1300 ehrenamtliche Leselernhelfer und Leselernhelferinnen an 192 Schulen in Hannover und Umgebung in dem Projekt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Engagement gegen den alarmierenden Trend

Der Vorsitzende Uwe Karges dankte diesen Ehrenamtlichen, die dem alarmierenden Trend ihr Engagement entgegensetzten. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) lobte die Erfolgsgeschichte des Vereins, die in einer kleinen Buchhandlung in der Marienstraße begann und in einem bundesweiten Netzwerk endete. Ex-Bundespräsident Christian Wulff (CDU) betonte, dass die Arbeit von Mentor nicht nur schulische Erfolge, sondern in einer Zeit der Spaltung und der Ich-AGs auch das Miteinander fördere.

HAZ