﻿Backstage im Circus Roncalli: Leser schauen hinter die Kulissen

Hannover. Es riecht nach frischem Popcorn, heißem Zucker und warmer Butter, dazu ein bisschen nach Sägespänen. „Obwohl bei uns keine Tiere auftreten, haben wir trotzdem Sägespäne in der Manege“, erläutert das Antonia Walter vom Circus Roncalli den 20 Leserinnen und Lesern von HAZ und Neuer Presse, während sie die Runde abends hinter die Kulissen führt. Beim großen Gewinnspiel konnten Abonnierende nicht nur Eintrittskarten ergattern, sondern dazu auch eine exklusive Backstageführung.

Ein einmaliges Erlebnis. „Wir waren schon wirklich oft bei Roncalli, aber das ist jetzt noch mal etwas Besonderes“, findet Tatiana Mues begeistert. Mit ihrer Mutter Beate Hochhut lässt sie sich vorbei an den historischen Wagen, von denen viele älter als 100 Jahre alt sind, und direkt bis hinter den Manegeneingang leiten. „Man kann hier die echte Welt vergessen und in eine Traumwelt abtauchen“, sagt Mues. Mehrere schwere Samtvorhänge müssen Mutter und Tochter beiseiteschieben, um einen Blick in den Bereich zu werfen, wo schon einiges Getümmel herrscht.

Dicht an der Manege: Antonia Walter vom Circus Roncalli führt die 20 Besucher exklusiv hinter die Kulissen. © Quelle: Christian Behrens

Blick in die Roncalli-Welt

„Die Artisten bereiten sich hier vor und warten darauf, dass die ersten Besucher gleich auf das Gelände kommen“, erläutert Antonia Walter. Hinter der Bühne sind nicht nur die Requisiteure, die dafür sorgen, dass Musikinstrumente, Schleuderbretter, Stelzen und Kostüme für die Artisten immer zur rechten Zeit griffbereit sind. Hier ist auch die Schneiderei, falls während der Show ein Knopf abreißt oder ein anderer Kostümnotfall eintritt.

Schon in den 1980er-Jahren besuchte Beate Hochhut (links) den Circus Roncalli. Sie und Tochter Tania Mues sind große Fans der bunten Welt. © Quelle: Christian Behrens

Zwischen Schule und Zirkus

Einer ist im Trubel noch betont entspannt: Clown Pastelito Junior lümmelt grinsend auf einem Stuhl mit einer glitzernden Trompete in der Hand. Ein bisschen Quatsch macht er mit den Gästen, dann schlendert er zum Eingang. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen sich nicht nur die Musikerbühne, sondern auch die historischen Waggons ansehen, in denen die Artisten leben, und Fragen zum Zirkusleben stellen. Besonders interessiert sie die Roncalli-Schule: Sechs Kinder im Vorschul- bis Abituralter leben gerade im Circus und haben eine eigene Lehrerin.

Besondere Erinnerungen: Die Gewinner können sich das Zelt und die Requisiten genau anschauen. © Quelle: Christian Behrens

Als der Circus schließlich öffnet und Hunderte Besucher in das Vorzelt strömen, ist es auch für die HAZ- und NP-Leser so weit: „Ich freue mich auf Clown Carillo, der seine eigenen Requisiten baut“, sagt Tania Mues und geht fröhlich zurück in Richtung Hauptzelt, um wieder einzutauchen in die Traumwelt von Roncalli.

Info: Der Circus Roncalli gastiert noch bis zum 8. Oktober auf dem Waterlooplatz. Tickets (ab 28 Euro) für die Vorstellungen finden Sie auf www.roncalli.de.

