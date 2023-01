﻿Leser und Leserinnen erklimmen die Waterloosäule in Hannover

Das Maritim-Hotel eröffnet und der Jahresauftakt ist eisig: Das geschah in Hannover vor 30 Jahren

In Hannover beginnt das Jahr 1993 mit zweistelligen Minusgraden. Ein Mordfall in der City erschüttert die Stadt und die 96-Fußballprofis küren sich zu Hallenkönigen. Das beschäftigte die Menschen in Hannover vor genau 30 Jahren im Januar 1993.