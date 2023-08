﻿Hannover: „Let’s Dance“-Juror Llambi Stargast beim Ascot-Renntag

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Llambi, das Frühjahr ist traditionell „Let’s Dance“-Zeit, da sind Sie im Fernsehen präsent. Was macht der gefürchtete Juror danach eigentlich so?

Dann kommt er zur Neuen Bult, begutachtet Hüte, wettet ein wenig auf die Pferde, weil er vor 20 Jahren selbst mal mit einer kleinen Besitzergemeinschaft 3 Galopper hatte. Somit bin ich dem Galoppsport sehr nahe und freue mich auf einen schönen Tag in Hannover. Ansonsten bin ich jemand, der sich als Spanier im Sommer sehr gerne in Spanien aufhält, weil es schön und entspannt ist. Das mache ich nach „Let‘s Dance“ für ein paar Wochen, auch über meinen Geburtstag im Juli. Danach ist wieder voller Einsatz mit unterschiedlichen Events.

Sie nullen nächsten Jahr, werden 60. Gibt es eine große Feier?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das mache ich von meiner Stimmung abhängig. Ich bin niemand, der zwingend groß feiern muss. Im Kreise der Familie sicherlich gerne, aber ob es 2024 größer wird? Mal sehen.

Sie haben von unterschiedlichen Events gesprochen, auf denen Sie so unterwegs sind. Ich sehe welche mit Golf, Fußball, kulinarischen Aspekten. Ganz schön vielseitig. Ist das genau Ihr Ding?

Das sehen Sie richtig. Ich habe mal fast 25 Jahre in Düsseldorf und Frankfurt an der Börse gearbeitet, mache im Finanzwesen immer noch eine ganze Menge – Talks, Moderationen. Das ist so gesehen meine wirtschaftliche Seite. Dann habe im Frühjahr mit „Let’s Dance“ den großen Brocken, dazu im November die Tour. An Wochenenden gebe ich bei Tanzfestivals Workshops. Ich mache also sehr viel, viele verschiedene Sachen. Alles andere würde mich auch nicht erfüllen. Dadurch, dass ich sportaffin bin, habe ich gute Verknüpfungen zum Golf und zum Fußball, da insbesondere zum MSV Duisburg. Es ist also eine ganze Menge los, aber es macht mir Spaß und ist nicht auf eine Sache festgelegt.

Anderes Parkett, aber ähnlich sicher: Joachim Llambi war zweieinhalb Jahrzehnte an der Börse tätig. © Quelle: Imago

Beim Ascot-Renntag sind Sie erneut Juror, beurteilen beim „Lady Elegance“-Wettbewerb die Hüte der Besucherinnen. Worauf achten Sie da?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich sehr gespannt, was die Damen sich einfallen lassen. Es geht ja nicht darum, sich einfach nur einen Sommerhut aufzusetzen, sondern das Gesamtensemble muss stimmen. Es muss ausgefallen und elegant sein, einfach Stil haben. Am Ende ist es aber Geschmackssache, da gibt es keine Kriterien wie beim Tanzen. Da geht es nicht um Geschmack, sondern um Takt, Technik und Haltung. Für mich gilt am Sonntag: Je ausgefallener, je toller.

Seltener Anblick – im Hinblick auf Joachim Llambi: Der vergibt im Gegensatz zu seinen Jurykollegen Jorge Gonzalez (links) und Motsi Mabuse eher nicht so häufig die volle Punktzahl. © Quelle: Rolf Vennenbernd

Da haben Sie mit Jurymitglied Jorge González schon Ihre Erfahrungen gemacht.

Ja, wir haben diesen Verrückten bei uns in der Jury. Manchmal muss ich den Kopf schütteln, aber das ist eben Jorge, das wollen die Leute sehen. Muss ja nicht jedem gefallen. Ich gefalle auch nicht allen. Das sind Dinge, die man nicht beeinflussen kann.

Haben Sie einen schnellen Tipp für Kurzentschlossene, wie sie Sie beeindrucken können?

Niemand muss mich beeindrucken. Jeder, jede, soll so kommen, wie er oder sie sich wohlfühlt. Das ist das Entscheidende. Es gibt Damen, die sich mit einem superausgefallenen Hut wohlfühlen und Damen, denen steht so ein kleines Schiffchen auf dem Haupt gut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An Ihrer Seite wird Profitänzerin Isabell Edvardson sein.

Isabell kannte ich schon lange vor „Let’s Dance“. Wir haben viele gemeinsame Schlachten geschlagen – Sie auf dem Parkett, ich als Funktionär im Verband. Wir teilen viele gemeinsame Erlebnisse durch „Let’s Dance“, aber auch außerhalb der Show. Privat sind wir gut befreundet. Mir ihr habe ich immer einen sehr angenehmen und schönen Austausch.

Waren 2016 schon mal da: Joachim Llambi und Isabel Edvardsson beim Audi Ascot Renntag auf der Neuen Bult. © Quelle: Rainer Dröse

Sie sind aus der Jury von „Let’s Dance“ nicht wegzudenken. Wen wünschen Sie sich mal vor sich auf dem Parkett?

Das werde ich seit 17 Jahre immer wieder gefragt.

Ich will Sie nicht langweilen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Machen Sie nicht. Aber ich habe dazu eine gute Erklärung. In der diesjährigen Staffel kannte ich am Anfang nicht einmal die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und dass, obwohl ich viel bei Instagram unterwegs bin. Ich kannte die Influencerin Julia Beautx nur durch meine Tochter, eine Anna Ermakowa und Jens „Knossi“ Knossalla nur vom Sehen. Ich war äußerst skeptisch, ob das so alles gut geht. Während der Staffel habe ich festgestellt, dass das richtig gut war. So kann man sich täuschen. Deshalb wünsche ich mir niemanden im Speziellen. Weil ich nicht weiß, ob eine Steffi Graf oder eine Angela Merkel funktionieren würden. Manchmal ist es besser, sich nach 1,2 Folgen von Leuten mit nicht so großen Namen überraschen zu lassen. Einen guten Namen zu haben, nützt einem nichts, wenn man nichts kann.

Lange her: Im April 2006 startete RTL die Show „Let’s Dance“. Damals in der Jury (von links) Wettkampftänzer Michael Hull, Eiskunstläuferin Katarina Witt , Moderator Markus Schöffl und Joachim Llambi. © Quelle: Imago

Was tanzen Sie eigentlich am liebsten?

Ich habe immer schon gerne den langsamen Foxtrott getanzt, auf der lateinamerikanischen Seite den Paso Doble. Zu diesem Tanz habe ich als Spanier eine gewisse Emotion.

Bei Hip Hop hört sein Tanztalent auf

Und bei welchem Tanz würden Sie als Kandidat wahrscheinlich die mieseste Bewertung bekommen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Hip Hop könnte ich höchstens bewerten, was da getrieben wird. Umsetzen könnte ich es aber nicht.

Zum Schluss noch: Was wissen Sie über Hannover?

Zu Hannover habe ich so gut wie keine Bezüge. Bis auf die Tatsache, dass ich früher oft im Kuppelsaal Turniere getanzt habe, etwa Deutsche Meisterschaften. Deshalb kann ich nicht viel über Stadt sagen. Außer, dass sie einen Fußballclub hat, der gerade nicht so richtig gut funktioniert. Da sind wir Leidensgenossen – Hannover aber in der 2., wir in Duisburg in der 3. Liga.

Verpasste den Einzug ins Viertelfinale: Neu-Hannoveranerin Sharon Battiste und Christian Polanc tanzen Langsamer Walzer. © Quelle: RTL / Stefan Gregorowius

„Let’s Dance“-Kandidatin Sharon Battiste ist gerade zu ihrem Jan Hoffmann nach Hannover gezogen. Die kennen Sie ja.

Ach, der kommt aus Hannover? Der Liebe wegen macht man viele Sachen. Und das zurecht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Einlass zum Audi Ascot Renntag auf der Neuen Bult ist um 13 Uhr, das erste Rennen beginnt etwa eine halbe Stunde später. Karten kosten online 12, am Renntag an der Tageskasse 14 Euro (ermäßigt 7 Euro). Besucherinnen mit Hut erhalten freien Eintritt, ebenso Kinder bis 12 Jahre. www.neuebult.de

HAZ